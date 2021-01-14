Além de Maguito Vilela, outros prefeitos tomaram posse na UTI

Mesmo entubado e internado com Covid-19, Maguito Vilela, do MDB, venceu o segundo turno em Goiânia (GO) Crédito: Reprodução

Diante do agravamento da pandemia da Covid-19 , prefeitos de cidades localizadas em várias regiões do país tomaram posse internados em UTIs após serem infectados.

Em Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia, com 341.000 habitantes, o prefeito reeleito Herzem Gusmão (MDB) fez o juramento de posse na sexta-feira passada (8) em sessão virtual diretamente da UTI do hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Ele está internado desde o dia 18 de dezembro. Inicialmente, foi atendido em um hospital de Vitória da Conquista após apresentar complicações pulmonares em decorrência da Covid-19. No dia 26 de dezembro, acabou sendo transferido para São Paulo para dar continuidade ao tratamento.

"Quero agradecer a Deus e ao povo de Vitória da Conquista por este mandato. Queria saudar a nossa vice-prefeita em exercício, Sheila Lemos. Muito obrigado e que deus nos abençoe", disse, da cama do hospital, durante sessão virtual da Câmara dos vereadores.

Ele não chegou a ser intubado. O quadro de saúde apresenta evoluções. De acordo com assessores, o político deve ir em breve para uma unidade de tratamento semi-intensivo. Na semana passada, conversou por telefone com a prefeita em exercício, Sheila Lemos (DEM).

A prefeita do município de Lauro Muller (SC), Saionara Bora (MDB), ficou internada em um hospital particular de Criciúma até o dia 6 de janeiro. Não participou da cerimônia de posse.

Saionara assumiu a prefeitura na sexta-feira passada (8). O primeiro dia de trabalho presencial ocorreu nesta terça-feira (12). O gabinete da prefeita, que fica no primeiro andar, foi adaptado no térreo para que ela não precise subir as escadas.

Durante os primeiros dias do ano, a vice-prefeita de Lauro Muller, Soraya Liberato (PSD), assumiu o comando do município.

Em Faxinal, no Paraná, o prefeito reeleito Ylson Álvaro Cantagallo (MDB) não conseguiu ser empossado ainda porque estava na UTI. Internado desde o dia 24 de dezembro, chegou a ter 75% dos pulmões comprometidos.

Ele respira com ajuda de uma máscara de oxigênio. Deixou a UTI na quinta-feira passada (7) e, nesta quinta-feira (14), deve sair o hospital e tomar posse de casa.

O prefeito de Irati (PR), Jorge Derbli (PSDB), precisou se licenciar do cargo na quarta-feira passada (6) para tratar sequelas da Covid-19.

Ele tomou posse em casa, usando um cilindro de oxigênio, no dia 30 de dezembro numa sessão virtual da Câmara de Vereadores. Ficou 15 dias internado. O político, que tem pressão alta e diabetes, ficará afastado até o dia 2 de fevereiro.

Em Ereré (CE), o prefeito eleito Otoni Queiroz (PDT) está intubado na UTI desde o dia 10 de dezembro. Desenvolveu uma pneumonia nos últimos quatro dias.

"Para mim é uma responsabilidade muito grande porque recebemos a prefeitura com muitos débitos. Como eu sou a vice-prefeita, não havia me preparado para este momento", disse Emanuelle Martins (PDT), que comanda o município desde o início do ano.

O quadro de saúde do prefeito se agravou a partir da segunda quinzena de dezembro. "Estamos, na medida do possível, começando essa luta para, quando ele chegar, continuar da forma que nós sempre planejamos e sonhamos", afirmou a vice.

O prefeito de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, Marcelo Puppi (DEM), 61, morreu na quinta-feira passada (7). Ele estava internado desde o dia 24 de novembro.

No dia 1º de janeiro, do hospital, chegou a tomar posse em uma cerimônia que ocorreu por videoconferência. Três dos 11 vereadores da cidade foram até a unidade de saúde e o prefeito reeleito respondeu assertivamente com a cabeça ao juramento.