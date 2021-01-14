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Brasil registra 1.274 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 205.964

O Brasil está em segundo lugar em número de mortes. Os EUA são os que mais vítimas têm: 379.255, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2021 às 07:21

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 07:21

Coronavírus - Covid19
Foram notificados 60.899 novos casos da Covid-19 no Brasil Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.274 mortes em decorrência da Covid-19, elevando o total de óbitos a 205.964. No mesmo intervalo, foram notificados 60.899 novos casos da doença, elevando o total de infectados no país para 8.256.536 infecções, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O país é o terceiro mais afetado pela Covid-19 quando são levados em conta os números de casos - fica atrás dos EUA (22.740.142) e da Índia (10.495.147).
O Brasil está em segundo lugar em número de mortes. Os EUA são os que mais vítimas têm: 379.255, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Por sua vez, os EUA também são o país com mais pessoas vacinadas em primeira dose até o momento (10,28 milhões, dos mais de 30 milhões imunizados no mundo).

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