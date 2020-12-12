Prefeito de Nilópolis, do RJ, morre por complicações da Covid-19

Farid Abrão tinha 76 anos e ocupava o cargo de prefeito na cidade da Baixada Fluminense pela terceira vez. Ele também tinha forte ligação com a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, a qual presidiu por 18 anos.

Em nota, a prefeitura de Nilópolis expressou seu pesar ao prefeito que "dedicou sua vida para o desenvolvimento do município". O governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), se solidarizou com os familiares de Farid, que "durante anos trabalhou pelo município e se dedicou a melhorar a vida da população". A Beija-Flor, por sua vez, declarou luto oficial.