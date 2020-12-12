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Luto

Prefeito de Nilópolis, do RJ, morre por complicações da Covid-19

Farid Abrão tinha 76 anos e ocupava o cargo de prefeito na cidade da Baixada Fluminense pela terceira vez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 13:36

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 13:36

Farid Abrão David (PTB) morreu na noite desta sexta-feira (11)
Farid Abrão David (PTB) morreu na noite desta sexta-feira (11) Crédito: Reprodução/ Instagram @faridabraooficial
O prefeito de Nilópolis, Farid Abrão David (PTB), morreu na noite desta sexta-feira (11), por complicações decorrentes da Covid-19. Ele estava internado desde novembro em um hospital da zona sul do Rio.
Farid Abrão tinha 76 anos e ocupava o cargo de prefeito na cidade da Baixada Fluminense pela terceira vez. Ele também tinha forte ligação com a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, a qual presidiu por 18 anos.
Em nota, a prefeitura de Nilópolis expressou seu pesar ao prefeito que "dedicou sua vida para o desenvolvimento do município". O governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), se solidarizou com os familiares de Farid, que "durante anos trabalhou pelo município e se dedicou a melhorar a vida da população". A Beija-Flor, por sua vez, declarou luto oficial.
O Neguinho da Beija-Flor, intérprete oficial da escola, postou uma homenagem ao amigo em uma rede social.

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