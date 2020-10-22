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Luto no Senado

Morre o senador Arolde de Oliveira, aos 83 anos, vítima de Covid-19

Arolde era aliado do presidente Jair Bolsonaro e foi internado após contrair Covid-19, ainda em setembro. Família divulgou nota informando que a doença foi a causa da morte

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 22:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 22:02
Senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), que morreu de Covid-19 em 2020
Senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) em discurso no plenário do Senado em 2019 Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) faleceu na noite desta quarta-feira (21), aos 83 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. O senador pegou Covid-19 ainda em setembro e no início de outubro precisou ser internado em função da doença. 
A morte de Arolde foi anunciada pela sua assessoria por meio de nota divulgada por sua família: 
Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. (Salmos 116:15). Comunicamos que nesta noite (dia 21 de outubro) o Senhor Jesus recolheu para si nosso amado irmão, Senador Arolde de Oliveira. Falecido vítima de Covid e como consequência a falência múltipla dos órgãos. A família agradece desde já todas as manifestações de carinho e orações recebidas todos estes dias", diz o texto.
Arolde era aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e estava no primeiro mandato como senador. Mas já havia sido deputado federal por nove vezes.
(Com  informações da Agência Senado)

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