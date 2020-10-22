Morre o senador Arolde de Oliveira, aos 83 anos, vítima de Covid-19

A morte de Arolde foi anunciada pela sua assessoria por meio de nota divulgada por sua família:

Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. (Salmos 116:15). Comunicamos que nesta noite (dia 21 de outubro) o Senhor Jesus recolheu para si nosso amado irmão, Senador Arolde de Oliveira. Falecido vítima de Covid e como consequência a falência múltipla dos órgãos. A família agradece desde já todas as manifestações de carinho e orações recebidas todos estes dias", diz o texto.