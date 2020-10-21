Rio registra 109 mortes e 1.319 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação

O Estado do Rio de Janeiro registrou 109 mortes por Covid-19 e 1.319 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (21) , pela Secretaria Estadual de Saúde.

Até agora, 19.945 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 293.940 casos. Mais 433 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 269.850 pacientes se curaram.

Os dez municípios que concentram mais mortes por Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (11.734), São Gonçalo (771), Duque de Caxias (769), Nova Iguaçu (652), Niterói (485), São João de Meriti (475), Campos dos Goytacazes (414), Belford Roxo (321), Petrópolis (241) e Magé (240).