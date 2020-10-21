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Saúde

Morre voluntário brasileiro da vacina de Oxford contra Covid-19

Ainda não foi divulgado, se ele tomou a vacina ou placebo e qual a relação da morte com os testes da imunização. .Anvisa também não deu detalhes sobre o paciente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 15:17

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 15:17

Avanços na vacina da covid-19
Avanços na vacina da covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou nesta quarta-feira (21) que foi comunicada na segunda (19) sobre a morte de um voluntário brasileiro que participava dos testes da vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca.
Ainda não foi divulgado, porém, se ele tomou a vacina de fato ou placebo e qual a relação da morte com os testes da imunização. A Anvisa também não deu detalhes sobre o paciente, quando a morte ocorreu e desde quando ele fazia parte dos testes.
A agência afirmou em nota que responsáveis pelo desenvolvimento da vacina compartilharam dados referentes à investigação realizada pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança, que sugeriu prosseguir os estudos durante a análise do caso.
"É importante ressaltar que, com base nos compromissos de confidencialidade ética previstos no protocolo, as agências reguladoras envolvidas recebem dados parciais referentes à investigação realizada por esse comitê, que sugeriu pelo prosseguimento do estudo. Assim, o processo permanece em avaliação."
O texto da Anvisa diz ainda que, "segundo regulamentos nacionais e internacionais, os dados sobre voluntários de pesquisas clínicas devem ser mantidos em sigilo, em conformidade com princípios de confidencialidade, dignidade humana e proteção dos participantes".
Por fim, diz que "cumpriu, cumpre e cumprirá a missão de proteger a saúde da população".
A AstraZeneca Brasil afirma ainda não ter um posicionamento oficial sobre o assunto.

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