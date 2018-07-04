Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Alckmin cita Trump e diz que Brasil tem crise de legitimidade
CNI

Alckmin cita Trump e diz que Brasil tem crise de legitimidade

Pré-candidato tucano à Presidência afirma que 'irá vencer para mudar o país'

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 13:54
Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo Crédito: Repordução / Internet
Durante evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na manhã desta quarta-feira, o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, foi aplaudido pelos empresários ao prometer reduzir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e citou como exemplo o presidente dos EUA, Donald Trump, que diminuiu impostos corporativos. O tucano ainda prometeu fazer, nos seus primeiros seis meses de governo, as reformas da Previdência, tributária e política. Alckmin disse que há uma "crise de legitimidade no país" e um "vazio do Legislativo". Para ele, há um "excesso de judicialização", num momento em que vários políticos são investigados e processados. Ao final, ele disse que tem chances e que vai ganhar a eleição, sendo aplaudido.
 Temos um verdadeiro manicômio tributário. O presidente Trump reduziu o imposto de renda corporativo. No mundo todo você tem um IVA, um imposto por valor agregado. Você faz uma transição do modelo tributário. Tendo um modelo tributário menor é possível ir reduzindo a carga tributária. E quero dizer aqui para vocês. Eu vou reduzir o IRPJ, do imposto corporativo. Veja que os Estados Unidos, o presidente Trump reduziu o imposto corporativo. Nós temos que estimular novos investimentos. Venham para cá  disse Alckmin.
Alckmin citou ainda os EUA como exemplo ao falar do sistema bancário, que, segundo ele, precisa de mais competição. O tucano ainda agradou a plateia ao dizer que, na reforma tributária, quer implantar o chamado IVA (Imposto de Valor Agregado), um novo imposto que é desejado desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Alckmin disse que a eleição vai ser curta.
 Vocês são muito fidalgos e não perguntaram se o doutor Geraldo tem chances. Tem chances? Quero dizer que vou vencer para mudar o país. A eleição será curta  disse o tucano, sendo aplaudido.
Ao defender as reformas, Alckmin disse que a Constituição do Brasil é muito detalhista. Ele ainda prometeu dobrar a renda do brasileiro e zerar o déficit público em dois anos. O tucano disse também que o Brasil vive uma "crise de legitimidade" que afeta os três Poderes e ressaltou que, em janeiro, Executivo, Legislativo e Judiciário terão que se reunir e discutir os problemas.
Alckmin foi o primeiro a falar durante evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que faz sabatina dos principais pré-candidatos nesta quarta-feira. Do ponto de vista política, disse que há uma crise política no Brasil e que, por isso, é preciso reduzir o número de partidos e envolver os três Poderes na discussão dos problemas no país.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados