Alckmin cita Trump e diz que Brasil tem crise de legitimidade

Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo Crédito: Repordução / Internet

Durante evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na manhã desta quarta-feira, o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, foi aplaudido pelos empresários ao prometer reduzir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e citou como exemplo o presidente dos EUA, Donald Trump, que diminuiu impostos corporativos. O tucano ainda prometeu fazer, nos seus primeiros seis meses de governo, as reformas da Previdência, tributária e política. Alckmin disse que há uma "crise de legitimidade no país" e um "vazio do Legislativo". Para ele, há um "excesso de judicialização", num momento em que vários políticos são investigados e processados. Ao final, ele disse que tem chances e que vai ganhar a eleição, sendo aplaudido.

 Temos um verdadeiro manicômio tributário. O presidente Trump reduziu o imposto de renda corporativo. No mundo todo você tem um IVA, um imposto por valor agregado. Você faz uma transição do modelo tributário. Tendo um modelo tributário menor é possível ir reduzindo a carga tributária. E quero dizer aqui para vocês. Eu vou reduzir o IRPJ, do imposto corporativo. Veja que os Estados Unidos, o presidente Trump reduziu o imposto corporativo. Nós temos que estimular novos investimentos. Venham para cá  disse Alckmin.

Alckmin citou ainda os EUA como exemplo ao falar do sistema bancário, que, segundo ele, precisa de mais competição. O tucano ainda agradou a plateia ao dizer que, na reforma tributária, quer implantar o chamado IVA (Imposto de Valor Agregado), um novo imposto que é desejado desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Alckmin disse que a eleição vai ser curta.

 Vocês são muito fidalgos e não perguntaram se o doutor Geraldo tem chances. Tem chances? Quero dizer que vou vencer para mudar o país. A eleição será curta  disse o tucano, sendo aplaudido.

Ao defender as reformas, Alckmin disse que a Constituição do Brasil é muito detalhista. Ele ainda prometeu dobrar a renda do brasileiro e zerar o déficit público em dois anos. O tucano disse também que o Brasil vive uma "crise de legitimidade" que afeta os três Poderes e ressaltou que, em janeiro, Executivo, Legislativo e Judiciário terão que se reunir e discutir os problemas.