Alckmin cita Trump e diz que Brasil tem crise de legitimidade

Durante evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na manhã desta quarta-feira, o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, foi aplaudido pelos empresários ao prometer reduzir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e citou como exemplo o presidente dos EUA, Donald Trump, que diminuiu impostos corporativos. O tucano ainda prometeu fazer, nos seus primeiros seis meses de governo, as reformas da Previdência, tributária e política. Alckmin disse que há uma "crise de legitimidade no país" e um "vazio do Legislativo". Para ele, há um "excesso de judicialização", num momento em que vários políticos são investigados e processados. Ao final, ele disse que tem chances e que vai ganhar a eleição, sendo aplaudido.
Temos um verdadeiro manicômio tributário. O presidente Trump reduziu o imposto de renda corporativo. No mundo todo você tem um IVA, um imposto por valor agregado. Você faz uma transição do modelo tributário. Tendo um modelo tributário menor é possível ir reduzindo a carga tributária. E quero dizer aqui para vocês. Eu vou reduzir o IRPJ, do imposto corporativo. Veja que os Estados Unidos, o presidente Trump reduziu o imposto corporativo. Nós temos que estimular novos investimentos. Venham para cá disse Alckmin.
Alckmin citou ainda os EUA como exemplo ao falar do sistema bancário, que, segundo ele, precisa de mais competição. O tucano ainda agradou a plateia ao dizer que, na reforma tributária, quer implantar o chamado IVA (Imposto de Valor Agregado), um novo imposto que é desejado desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Alckmin disse que a eleição vai ser curta.
Vocês são muito fidalgos e não perguntaram se o doutor Geraldo tem chances. Tem chances? Quero dizer que vou vencer para mudar o país. A eleição será curta disse o tucano, sendo aplaudido.
Ao defender as reformas, Alckmin disse que a Constituição do Brasil é muito detalhista. Ele ainda prometeu dobrar a renda do brasileiro e zerar o déficit público em dois anos. O tucano disse também que o Brasil vive uma "crise de legitimidade" que afeta os três Poderes e ressaltou que, em janeiro, Executivo, Legislativo e Judiciário terão que se reunir e discutir os problemas.
Alckmin foi o primeiro a falar durante evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que faz sabatina dos principais pré-candidatos nesta quarta-feira. Do ponto de vista política, disse que há uma crise política no Brasil e que, por isso, é preciso reduzir o número de partidos e envolver os três Poderes na discussão dos problemas no país.