Ainda estamos aqui, ao contrário do que planejavam os golpistas, diz Lula em ato sobre 8/1

Lula e Alexandre de Moraes, em cerimônia pelos dois anos do ataque às sedes dos Três Poderes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Hoje é dia de dizer em alto e bom som, ainda estamos aqui. Estamos aqui para fizer que estamos vivos que democracia está viva ao contrário do que planejam golpistas de 8 janeiro de 2033. Estamos aqui mulheres e homens de diferentes origens crenças, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som ditadura nunca mais, democracia sempre", disse.

Lula tem dito que quer fazer de 2025 um ano de defesa da democracia. A fala foi feita a portas fechadas diversas vezes, mas também em telefonema à atriz Fernanda Torres, recentemente.

Ele ligou para parabenizá-la por ter ganhado o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático, por sua atuação em "Ainda Estou Aqui". No telefonema, ele também relacionou a oposição liderada por Bolsonaro à ditadura militar.

A cerimônia com autoridades foi a última de três eventos no Palácio do Planalto para a data. Antes, ele apresentou no Palácio do Planalto peças depredadas na ocasião que foram restauradas.

Relógio do Século XVII foi uma das peças restauradas após depedração Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As primeiras obras apresentadas foram o relógio trazido ao Brasil por dom João 6º em 1808 e uma ânfora (vaso). O relógio foi restaurado na Suíça, sem custos para o governo brasileiro, e chegou ao Planalto na véspera. De acordo com o governo, ele era do relojeiro de Luís 15, e existe apenas mais um outro deste, exposto em Versailles, na França.

Em um segundo evento, houve a apresentação da obra "As Mulatas" de Di Cavalcanti. O quadro foi rasgado em sete lugares e, segundo o Planalto, seu valor estimado era de cerca de R$ 8 milhões.

Obra "As Mulatas" de Di Cavalcanti, também restaurada, foi rasgada em sete lugares Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com o Planalto, foram restauradas 21 peças por especialistas no Palácio da Alvorada, onde foi criado uma espécie de laboratório para especialistas trabalharem nas obras.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a expectativa da cerimônia desta quarta já era de esvaziamento político e descontentamento de militares.

Embora tenha ouvido confirmações informais de presença, segundo relato de integrantes do governo, Lula pode ver frustrada a expectativa de participação de representantes de partidos que integram a sua base governista, limitando a agenda a uma manifestação de esquerda.

O presidente anunciou o evento em sua última reunião ministerial no ano passado e pediu que todos os chefes das pastas estivessem presentes em Brasília. Ele tem repetido que espera fazer de 2025 um marco em defesa da democracia na política.

Mas, na caserna e dentro do próprio governo, havia o receio de que discursos inflamados acirrem os ânimos no meio militar, já abalado com a prisão de oficiais de alta patente.

A assessoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que ele está em viagem, programada anteriormente, mas que o primeiro vice-presidente da Casa, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), representará o Senado na ocasião.

A negativa decepcionou o Planalto, que contava com sua presença, devido à sua atuação em defesa da democracia.

As cerimônias acontecem em um momento de redesenho da Esplanada, com a possibilidade de nomeação de líderes do Congresso numa reforma ministerial. O nome de Pacheco é frequentemente citado nessas conversas.