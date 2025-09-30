Home
Aeroporto Santos Dumont, no RJ, é fechado após vazamento de óleo na pista

De acordo com informações do aeroporto, as operações ficarão paralisadas até a conclusão dos trabalhos, o que deve ocorrer ainda pela manhã. Não há voos saindo ou chegando de Vitória para o Santos Dumont

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:10

Funcionários do Santos Dumont trabalhavam na limpeza da pista por volta das 8h20 desta terça (30)
Funcionários do Santos Dumont trabalhavam na limpeza da pista por volta das 8h20 desta terça (30) Crédito: Reprodução / TV Globo

O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foi fechado para pousos e decolagens na manhã desta terça-feira (30) após um vazamento de óleo na pista. Voos foram cancelados e atrasados no início da manhã desta terça. Segundo o aeroporto, um veículo que trafegava fazendo a inspeção durante a noite acabou derramando óleo na pista

De acordo com informações do aeroporto, as operações ficarão paralisadas até a conclusão dos trabalhos, o que deve ocorrer ainda pela manhã. Não há voos saindo ou chegando de Vitória para o Santos Dumont

O vazamento aconteceu próximo à cabeceira da pista, local onde as aeronaves tocam o solo durante o pouso e quando fazem a aceleração final durante a decolagem. Por volta das 7h50, equipes ainda faziam a limpeza no local. De acordo com informações do aeroporto, as operações ficarão paralisadas até a conclusão dos trabalhos, o que deve ocorrer ainda pela manhã.

