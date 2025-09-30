Interditado

Aeroporto Santos Dumont, no RJ, é fechado após vazamento de óleo na pista

De acordo com informações do aeroporto, as operações ficarão paralisadas até a conclusão dos trabalhos, o que deve ocorrer ainda pela manhã. Não há voos saindo ou chegando de Vitória para o Santos Dumont

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:10

Funcionários do Santos Dumont trabalhavam na limpeza da pista por volta das 8h20 desta terça (30) Crédito: Reprodução / TV Globo

O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foi fechado para pousos e decolagens na manhã desta terça-feira (30) após um vazamento de óleo na pista. Voos foram cancelados e atrasados no início da manhã desta terça. Segundo o aeroporto, um veículo que trafegava fazendo a inspeção durante a noite acabou derramando óleo na pista

O vazamento aconteceu próximo à cabeceira da pista, local onde as aeronaves tocam o solo durante o pouso e quando fazem a aceleração final durante a decolagem. Por volta das 7h50, equipes ainda faziam a limpeza no local. De acordo com informações do aeroporto, as operações ficarão paralisadas até a conclusão dos trabalhos, o que deve ocorrer ainda pela manhã.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta