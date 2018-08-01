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Acidente

Aeronave de pequeno porte cai no entorno do Distrito Federal

Quatro homens estavam a bordo; Três se encontram em estado de saúde gravíssimo e um em estado grave

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 20:38
Aeronave em fazenda localizada no entorno do Distrito Federal Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Uma aeronave de pequeno porte, modelo Corisco 2 embraer, caiu em uma fazenda, na BR-010, entre as cidades de São Gabriel e Planaltina, no entorno do Distrito Federal, na tarde desta quarta-feira (1). Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, quatro homens estavam a bordo da aeronave, três em estado gravíssimo e um em estado grave.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, as vítimas em estado gravíssimo foram transportadas por dois helicópteros do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e um helicóptero da Polícia Militar para o Hospital de Base, em Brasília. A vítima em estado grave foi levada para o Hospital Municipal Santa Rita, em Planaltina.
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