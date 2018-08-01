Aeronave de pequeno porte cai no entorno do Distrito Federal

Uma aeronave de pequeno porte, modelo Corisco 2 embraer, caiu em uma fazenda, na BR-010, entre as cidades de São Gabriel e Planaltina, no entorno do Distrito Federal, na tarde desta quarta-feira (1). Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, quatro homens estavam a bordo da aeronave, três em estado gravíssimo e um em estado grave.