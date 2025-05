Negativa

Aéreas podem se negar a embarcar animais de suporte emocional, diz STJ

Animais de apoio emocional são aqueles que auxiliam pessoas com deficiência ou transtornos mentais. As companhias aéreas podem recusar o embarque de pets que não estejam nos padrões especificados pelas próprias empresas, como peso e altura

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as empresas aéreas não são obrigadas a transportar na cabine do avião animais de suporte emocional em voos nacionais e internacionais. O caso foi decidido durante julgamento realizado nesta quarta-feira (14) pela Quarta Turma do STJ. Os detalhes do caso não foram divulgados porque o processo está em segredo de Justiça.>