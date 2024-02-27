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Execução

Advogado é morto a tiros na frente da sede da OAB no centro do Rio

Testemunhas dizem que carro branco parou e fez os disparos contra Rodrigo Marinho Crespo; entidade diz que vai acompanhar investigação

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 05:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2024 às 05:50
Um advogado foi assassinado a tiros em frente à sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), no centro do Rio, no final da tarde desta segunda-feira (26).
Rodrigo Marinho Crespo estava na calçada da avenida Marechal Câmara quando foi morto. Em frente ao local também funciona o escritório da qual a vítima que era sócia e, na mesma via, os prédios da Defensoria Pública e do Ministério Público.
Advogado morto foi identificado como Rodrigo Marinho Crespo
Advogado morto foi identificado como Rodrigo Marinho Crespo Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Segundo a Polícia Militar, o advogado tinha várias marcas de tiro. O Corpo de Bombeiros também chegou a ser acionado, mas o advogado já estava morto.
A Polícia Civil informou que uma equipe da delegacia foi acionada e solicitou perícia para o local. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.
Testemunhas relataram que um carro branco parou ao lado do advogado e fez os disparos. A vítima teria ainda sido chamada pelo nome antes de ser alvejada.
Em nota, a OAB-RJ lamentou a morte do advogado e disse que vai acompanhar a investigação do crime. O comunicado diz ainda que o presidente da entidade, Luciano Bandeira está em contato com o secretário de Segurança Pública do estado, Victor César dos Santos. A OAB expressou ainda profundas condolências aos familiares e amigos do advogado e pediu celeridade na apuração do crime.
Rodrigo Marinho Crespo era sócio-fundador do Marinho e Lima Advogados, com experiência em direito civil empresarial com ênfase em contratos e direito processual civil.

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