Advogada suspeita de atrapalhar o caso Marielle está com medo de morrer

Apontada pela Polícia Federal como integrante de uma organização criminosa, a advogada Camila Lima Nogueira afirma ter medo de ser assassinada