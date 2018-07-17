Advogada diz que namorada de 'Doutor Bumbum' era apenas telefonista

Renata, a técnica de enfermagem Rosilane e Denis Crédito: Reprodução

A advogada de defesa de Renata Fernandes Cirne, de 19 anos, afirma que a jovem atuava apenas como recepcionista da clínica do médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido nas redes sociais como "Doutor Bumbum". Renata, que está presa na 16ª DP (Barra da Tijuca), é suspeita de ter ajudado no procedimento que resultou na morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos. Apesar de admitir que a jovem ingressou em um curso de técnica em enfermagem em São Paulo, que não concluiu, a advogada Valéria Vieira nega a participação dela no procedimento realizado no apartamento de Denis, no último sábado (14).

"Ela é recepcionista, atende telefone. Ela desconhecia qualquer prática ilegal. É uma menina do interior, que está assustada. Na condição de empregada, de subalterna, de subordinada, ela fazia o que o patrão mandava. E atender telefone não é crime. O fato de ela beijar na boca de uma pessoa esporadicamente também não lhe faz conivente, coautora, partícipe ou criminosa", disse Valéria.

Já a delegada Adriana Belém, que conduz a investigação, afirma que a atuação de Renata ia além da marcação de consultas.

"Ela tinha participação total. Era responsável pela contratação das pessoas, recebia todos os pagamentos, indicava onde o procedimento seria feito. Tem fotos nas redes sociais que mostram ela com uma touquinha. Não se pode alegar o desconhecimento da lei. Qualquer pessoa sabe que aquilo ali é uma coisa clandestina", afirmou a delegada.

De acordo com Valéria Vieira, a jovem nasceu em São Paulo, mas foi criada no interior da Bahia. Ela teria conhecido o médico em Brasília, há pouco mais de um ano, quando os dois iniciaram um relacionamento amoroso.