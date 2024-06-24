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Absurdo

Adolescentes são encaminhadas à Justiça por vilipêndio de cadáver no Paraná

Vídeo mostra três meninas de 14 a 17 anos de Piraquara (PR) retirando corpo de túmulo e fazendo piadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2024 às 06:37

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 06:37

Três adolescentes com idades de 14 a 17 anos foram identificadas pela Polícia Civil do Paraná como as responsáveis pela retirada de um corpo do túmulo num cemitério em Piraquara (PR), cidade da região metropolitana de Curitiba.
Um vídeo da ação circulava nas redes sociais há cerca de um mês na cidade. Na gravação, fazem piadas com a situação. A polícia instaurou inquérito na quinta-feira (20) e no mesmo dia identificou as responsáveis.
Adolescentes invadem cemitério no Paraná e arrastam cadáver
Adolescentes invadem cemitério no Paraná e arrastam cadáver Crédito: Reprodução
A delegada Juliana Cordeiro enviou o caso à Vara da Infância e Juventude da cidade como ato análogo a vilipêndio de cadáver. As adolescentes serão submetidas a medidas sócio-educativas.
Segundo a Polícia Civil, elas reconheceram a participação no ato. Elas disseram que o túmulo já estava aberto e mexeram no cadáver por curiosidade. As adolescentes não souberam indicar o local exato em que estava o corpo vilipendiado.
Os pais das adolescentes também foram ouvidos e disseram que tinham conhecimento da ação.
O vilipêndio de cadáver é um crime contra o respeito aos mortos. A pena prevista é de um a três anos de reclusão para maiores de idade.

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