Adolescentes são detidos após comprarem pizza com dinheiro falso

Jovens ameaçaram motoboy caso ele não aceitasse o dinheiro falso Crédito: Reprodução/Pixabay

Três menores de idade foram apreendidos suspeitos de usarem dinheiro falso para comprar pizza, em Ceilândia, Brasília. Policiais Militares foram acionados pelo motoboy que recebeu as notas, por volta das 23h45 desta segunda-feira (26). De acordo com a PM, o entregador relatou que foi ameaçado pelos jovens caso não aceitasse o dinheiro.

Ao chegarem à residência, os policiais viram, pela janela, um dos adolescentes deitado na cama com uma porção de cocaína em cima da cômoda do quarto. Ao ser abordado pelos PMs, o suspeito confirmou que a pizza havia sido comprada com notas falsas. Em busca realizada na residência foram encontrados oito celulares em um berço, duas porções de maconha, 25g de cocaína e R$ 400 em notas falsas.