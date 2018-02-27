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Golpe

Adolescentes são detidos após comprarem pizza com dinheiro falso

Suspeitos responderão por ato análogo a uso de moeda falsa e porte de drogas. O caso aconteceu em Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 20:19

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 20:19

Jovens ameaçaram motoboy caso ele não aceitasse o dinheiro falso Crédito: Reprodução/Pixabay
Três menores de idade foram apreendidos suspeitos de usarem dinheiro falso para comprar pizza, em Ceilândia, Brasília. Policiais Militares foram acionados pelo motoboy que recebeu as notas, por volta das 23h45 desta segunda-feira (26). De acordo com a PM, o entregador relatou que foi ameaçado pelos jovens caso não aceitasse o dinheiro.
Ao chegarem à residência, os policiais viram, pela janela, um dos adolescentes deitado na cama com uma porção de cocaína em cima da cômoda do quarto. Ao ser abordado pelos PMs, o suspeito confirmou que a pizza havia sido comprada com notas falsas. Em busca realizada na residência foram encontrados oito celulares em um berço, duas porções de maconha, 25g de cocaína e R$ 400 em notas falsas.
Outras duas adolescentes que acompanhavam o suspeito também foram conduzidas para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II). O suspeito responderá por ato análogo a uso de moeda falsa e porte de drogas.

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