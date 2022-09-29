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Tragédia em SP

Adolescente mata amiga de 13 anos com tiro por tentar "roubar" amizade dela

À polícia, autora do disparo disse que vítima a provocava e tentava 'roubar' uma amizade dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 set 2022 às 08:23

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 08:23

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser baleada na nuca, na manhã de terça-feira (27), em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A autora do disparo tem 12 anos e era amiga da vítima. Ela foi apreendida.
Segundo a Polícia Civil, a jovem foi morta em casa após receber a visita da amiga. Elas estudavam na mesma sala.
Arma utilizada por menina de 12 anos para matar amiga de 13 em Taubaté, no Vale do Paraíba (SP) -
Arma utilizada por menina de 12 anos para matar amiga de 13 em Taubaté, no Vale do Paraíba (SP) - Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Após atirar uma única vez, a amiga voltou para casa, onde guardou a pistola que utilizou. Depois, seguiu para a escola. Há indicativos de que o disparo tenha sido efetuado à queima-roupa.
Acionados, policiais civis foram até o local onde houve o crime e, ao checar as imagens de câmeras de segurança e obter informações de familiares da vítima sobre quem frequentava a residência, identificaram a autora do tiro.
A adolescente foi encontrada na escola. Na presença do pai e de uma irmã mais velha, ela assumiu o que havia feito e indicou que a pistola estava em uma gaveta na casa dela.
Depois de buscas, realizadas com a autorização do pai, a arma foi localizada e apreendida.
A Polícia Civil ainda apura a motivação do crime, mas, aos policiais, a menina declarou que estava sendo provocada pela vítima.
"Ela disse que a menina tinha algum problema com ela, que estava provocando-a e possivelmente roubando uma amiga dela. Mas a questão de roubar é amizade, não de roubo patrimonial, de desentendimento", disse o delegado Vinicius Garcia Vieira, do Deic de Taubaté.
Ainda segundo o delegado, a arma utilizada no crime tem numeração e registro. Ele não relevou quem é o proprietário da pistola, com a justificativa de não atrapalhar as investigações.
A polícia pretende esclarecer se houve algum tipo de omissão na guarda da arma.
Procurado, o Tribunal de Justiça não disse se a menina foi conduzida para a Fundação Casa.

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