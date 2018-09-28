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Alunos feridos

Adolescente invade colégio e atira contra alunos no Paraná

Segundo polícia, jovem de 15 anos estava com revólver, munição e faca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 14:03

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 14:03

Segundo a polícia, o ataque foi registrado na manhã desta sexta-feira (28), no Colégio Estadual João Manoel Mondrone, em Medianeira Crédito: Divulgação
Dois estudantes de uma escola estadual de Medianeira, no interior do Paraná, ficaram feridos na manhã desta sexta-feira depois que um jovem de 15 anos entrou armado na escola. Segundo a Polícia Militar da cidade, dois jovens foram detidos no colégio.
Com o jovem, policiais apreenderam um revólver, munição e uma faca. A causa do ataque não foi informada pela polícia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas
Segundo o portal "G1", o estudante contou, ao ser preso, que vinha sofrendo bullying. No seu material escolar, foi encontrado um pedido de desculpas.
 
Na casa de um dos menores, policiais encontraram outras armas. Os pais do adolescente também foram levados à delegacia.
Na casa do adolescente, policiais apreenderam armas, munição e bombas caseiras Crédito: PM/Divulgação

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