Adolescente invade colégio e atira contra alunos no Paraná

Segundo a polícia, o ataque foi registrado na manhã desta sexta-feira (28), no Colégio Estadual João Manoel Mondrone, em Medianeira Crédito: Divulgação

Dois estudantes de uma escola estadual de Medianeira, no interior do Paraná, ficaram feridos na manhã desta sexta-feira depois que um jovem de 15 anos entrou armado na escola. Segundo a Polícia Militar da cidade, dois jovens foram detidos no colégio.

Com o jovem, policiais apreenderam um revólver, munição e uma faca. A causa do ataque não foi informada pela polícia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas

Segundo o portal "G1", o estudante contou, ao ser preso, que vinha sofrendo bullying. No seu material escolar, foi encontrado um pedido de desculpas.





Na casa de um dos menores, policiais encontraram outras armas. Os pais do adolescente também foram levados à delegacia.