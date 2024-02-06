Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Adolescente furta corrente de ouro de R$ 10 mil e a engole durante fuga
Litoral de SP

Adolescente furta corrente de ouro de R$ 10 mil e a engole durante fuga

Reconhecido pela vítima, jovem estava sem a joia, que foi revelada em exame de raio-X realizado em pronto-socorro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2024 às 05:44

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 05:44

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Guarujá na tarde de domingo (4) após furtar uma corrente de ouro avaliada em R$ 10 mil e engolir a joia durante a fuga.
Segundo comunicado divulgado pela prefeitura da cidade da Baixada Santista, no litoral paulista, uma equipe da GCM foi acionada por populares durante patrulhamento de rotina e deteve o adolescente por volta das 13h de domingo. Ele era acusado de ter furtado uma corrente de ouro de um turista na faixa de areia da avenida Miguel Stéfano, na praia da Enseada, na altura da avenida Atlântica.
Após ser avistado pela equipe, o jovem de 17 anos, que fugia de bicicleta, foi capturado pelos guardas em uma rua próxima.
"Ao revistarem o adolescente, nada foi encontrado. No entanto, a vítima do furto chegou ao local onde o indivíduo foi capturado e o reconheceu como autor do crime. A partir daí, as partes foram conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento da Enseada (UPA), para realização do exame de raio-X, que constatou a corrente no estômago do menor", informou a nota da prefeitura.
Raio-X mostra a corrente no estômago do adolescente de 17 anos que furtou a peça avaliada em R$ 10 mil de um turista na faixa de areia da praia da Enseada, em Guarujá (SP)
Raio-X mostra a corrente no estômago do adolescente de 17 anos que furtou a peça avaliada em R$ 10 mil de um turista na faixa de areia da praia da Enseada, em Guarujá (SP) Crédito: Prefeitura de Guarujá
Antes de ser apreendido, o adolescente teria tomado três tipos de laxante. No entanto, até a divulgação da nota pela prefeitura municipal, a corrente ainda não havia sido recuperada.
Os GCMs encaminharam a vítima e o adolescente para registro do boletim de ocorrência na Delegacia Sede de Guarujá. A bicicleta que estava sendo usada pelo jovem durante a fuga foi recolhida ao pátio municipal.
Esse tipo de expediente não é novidade na região. Em abril do ano passado, outro adolescente também foi apreendido na mesma praia após furtar e engolir um corrente de ouro de uma mulher e também fugir de bicicleta. Na ocasião, ele estava acompanhado de outro menor, que também foi apreendido na ação policial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados