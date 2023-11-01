Adolescente fica presa e cai de roda gigante em movimento no Amazonas

Duas adolescentes de 11 e 13 anos ficaram feridas após um acidente ocorrido em um roda gigante em movimento, no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas, na noite desta terça-feira (31). A cadeira em que as adolescentes estavam teria se aberto com a roda gigante em movimento. Vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que uma adolescente fica pendurada na roda e salta em seguida. A outra jovem caiu direto no chão. As informações são do Corpo de Bombeiros do Amazonas.