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Adolescente fica presa e cai de roda gigante em movimento no Amazonas

Outra adolescente também se feriu. A cadeira em que elas estavam teria se aberto. Após o acidente, o parque foi fechado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2023 às 14:32

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 14:32

Adolescente fica pendurada em roda gigante e salta de brinquedo em movimento em Rio Preto da Eva, no Amazonas
Adolescente fica pendurada em roda gigante e salta de brinquedo em movimento em Rio Preto da Eva, no Amazonas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Duas adolescentes de 11 e 13 anos ficaram feridas após um acidente ocorrido em um roda gigante em movimento, no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas, na noite desta terça-feira (31). A cadeira em que as adolescentes estavam teria se aberto com a roda gigante em movimento. Vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que uma adolescente fica pendurada na roda e salta em seguida. A outra jovem caiu direto no chão. As informações são do Corpo de Bombeiros do Amazonas.
O Samu (Serviço Móvel de Urgência e Emergência) foi acionado para prestar os primeiros socorros às jovens. A adolescente de 13 anos bateu com a cabeça no chão e foi levada para o Hospital Joãozinho, em Manaus. A menina de 11 anos também foi hospitalizada -não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.
Segundo os bombeiros, após o acidente o parque, que estava montado no Centro de Eventos de Rio Preto da Eva, foi fechado.

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