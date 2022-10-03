Acre: Gladson Cameli é reeleito com 56,69% dos votos válidos

O candidato Gladson Cameli (PP) foi reeleito para o governo do Acre. Com 98,45% das urnas apuradas, o governador foi novamente eleito com 56,64% dos votos válidos. Jorge Viana (PT) ficou em segundo lugar, com 24,29%.
Gladson Cameli, 44 anos, atual governador, Cameli é engenheiro civil e empresário. Natural de Cruzeiro do Sul (AC), o candidato já ocupou os cargos de deputado federal e senador. Ele é sobrinho do ex-governador Orleir Cameli, que morreu em 2013. A vice na chapa será a senadora Mailza Gomes (Progressistas), 45 anos.