Acidentes com modelo de helicóptero em que estava Boechat já mataram 15

Ricardo Boechat estava no helicóptero Crédito: Reprodução/TV Globo

O helicóptero que caiu levando o jornalista Ricardo Boechat nesta segunda-feira (11) tinha sido fabricado em 1975 e era do modelo Bell 206B, o quarto mais usado no Brasil.

O modelo esteve envolvido em sete outros acidentes no país desde 2008, que deixaram 15 mortos no total, de acordo com dados da Organização Internacional para a Aviação Civil (Icao), uma agência especializada das Nações Unidas.

Segundo a Icao, houve no Brasil 22 acidentes envolvendo helicópteros do mesmo modelo entre 2008 e o começo deste ano, o desta segunda seria o 23º. Dessas aeronaves, 14 eram operadas por empresas de táxi aéreo.

Ao todo, segundo a Icao, houve no Brasil 140 acidentes aéreos com morte nesse período, dos quais 57 foram com helicópteros. Quatro a cada cinco acidentes com mortes em helicópteros no Brasil ocorreram durante o percurso da viagem. Em outros tipos de aeronave, apenas um a cada cinco acidentes com mortes ocorreram nessa fase.

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, há 176 helicópteros do modelo Bell 206B registrados no país. O mais antigo é de 1968 e o mais novo é de 2010.

Praticamente todas as 27 aeronaves do mesmo modelo fabricadas em 1975 ou antes estão registradas em nome de empresas de táxi aéreo.

Apenas 11 delas, porém, eram tidas no registro como estando em situação regular. Uma delas era a que transportava Boechat. Outras 12 estão com o certificado cancelado, por motivos variados.

Entretanto, a empresa RQ Serviços Aéreos Especializados Ltda, dona do helicóptero, não estava autorizada a fazer o serviço de táxi aéreo, ou seja, a transportar passageiros de forma remunerada, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O acidente vitimou também o piloto da aeronave, Ronaldo Quattrucci, 56. Boechat voltava para São Paulo após uma palestra em Campinas, a convite de uma empresa farmacêutica, Libbs.

Veja os sete acidentes com o Bell 206B:

- 21.dez.2010 - PR-HQB

Operadora: Flyone Servicos Aereos Especializados Ltda

Local: Aeroclube de Sergipe

A aeronave precisou fazer um pouso de emergência num terreno da Universidade Federal de Sergipe. O piloto Dionysio Bonfim perdeu o controle da aeronave ao arremeter e morreu no hospital. Seu copiloto foi hospitalizado e se recuperou.

- 8.abr.2011 - PT-YMJ

Operadora: não identificada

Local: Rio Grande da Serra (SP)

A aeronave saiu do Guarujá às 17h para pousar no Campo de Marte. O piloto perdeu contato com a torre de controle ao sobrevoar a Serra do Mar. Morreram o piloto Marcelo Reboredo e o empresário Adriano Rodrigues.

- 21.jan.2013 - PR-JBN

Operadora: Helimarte Taxi Aéreo, a serviço da Prefeitura de São Paulo

Local: Rua Oduvaldo Viana, região do Jaraguá

A aeronave decolou no Campo de Marte e pegou três servidores no heliponto da prefeitura para fazer inspeções de rotina. O piloto, Marcelo Stella de Mello Ribeiro, morreu na queda. Os servidores ficaram feridos, bem como dois moradores da comunidade onde o helicóptero caiu.

- 16.jun.2015 - PT-YDY

Operadora: Lotear Empreendimentos Imobiliarios

Local: Santa Rita de Ouro Preto, distrito de Ouro Preto (MG)

Morreu o piloto Felipe Piroli Machado, filho do sócio da empresa HeliBH, que aluga helicópteros, o empresário Roberto Queiroz, proprietário da aeronave, e seu filho Bruno Queiroz.

- 23.set.2015 - PP-ELA

Operadora: Policia Federal

Local: Maceió (AL) O helicóptero era usado pela Polícia Militar de Alagoas. A aeronave explodiu ao cair no solo, matando quatro soldados: o capitão Assunção e os soldados Diogo Melo e De Moura, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), e major Milton Carnaúba, do Corpo de Bombeiros.

- 8.mar.2018 - PR-HBB

Operadora: Avalon Taxi Aereo

Local: Joinville (SC)

O helicóptero era usado pelo parque Beto Carrero World para voos panorâmicos e foi sequestrado. Caiu em uma área residencial de Joinville, matando três passageiros. O sequestrador, que estava em liberdade provisória, sobreviveu.

- 9.mai.2018 - PT-HKY

Operadora: Mapa Empreend. e Participacoes Ltda

Local: praia da Barra da Tijuca (RJ)