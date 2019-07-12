Home
>
Brasil
>
Acidente entre ônibus e caminhões na Dutra deixa ferido

Acidente entre ônibus e caminhões na Dutra deixa ferido

A batida aconteceu por volta das 5h40 na região de Guarulhos, na Grande São Paulo

Agência Folha Press

Publicado em 12 de julho de 2019 às 10:39

 - Atualizado há 6 anos

Um ônibus e dois caminhões se envolvem em um acidente na rodovia Dutra, em Guarulhos Crédito: Reprodução/TV Globo

Um acidente entre um ônibus da Águia Branca e dois caminhões na rodovia Presidente Dutra provoca sete quilômetros de congestionamento no sentido capital paulista na manhã desta sexta-feira (12). 

Recomendado para você

A investigação na USP durou mais de oito meses. O procedimento ocorreu a pedido da Procuradoria Geral da instituição, que apontou indícios de materialidade nas acusações

Professor de universidade pública é demitido após acusação de abuso sexual

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência no cinema. A mulher relatou aos policiais que as agressões começaram depois que o celular dela tocou em uma ligação de um número desconhecido. O homem também teria feito ameaças de morte

Jovem grávida é agredida pelo companheiro durante sessão de cinema em MG

Esse é o "chip da beleza" que a influenciadora Virgínia Fonseca afirmou ser o responsável pelo seu rápido aumento de massa muscular neste ano

Entidades médicas se manifestam contra 'chip da beleza' e testosterona em mulheres

A batida aconteceu por volta das 5h40 na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os bombeiros foram acionados e socorreram um homem com ferimentos nos membros inferiores, que foi encaminhado para o pronto-socorro do hospital Geral de Guarulhos.

Por causa do ocorrido, o tráfego no sentido São Paulo chegou a ficar totalmente bloqueado. Por volta das 6h40 uma das faixas foi liberada. No sentido Rio de Janeiro, o trânsito também apresenta lentidão.

ÁGUIA BRANCA
Por meio de nota, a Viação Águia Branca informa que um ônibus da linha Rio a São Paulo, com saída da rodoviária do Rio de janeiro à zero hora e 1 minuto, foi envolvido em acidente hoje (12), por volta das 5 horas da manhã, na chegada a São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra.

"O acidente foi provocado por veículo desgovernado que exigiu parada repentina de outros veículos que trafegavam na mesma via. O ônibus parou a tempo, mas recebeu choque na traseira de outro veículo. Passageiros nada sofreram e seguiram viagem em outro ônibus providenciado pela empresa. A Viação Águia Branca busca auxiliar em todas as providências necessárias, bem como apoiar as autoridades nas investigações do ocorrido", finaliza a nota.

Um ônibus e dois caminhões se envolvem em um acidente na rodovia Dutra, em Guarulhos Crédito: Reprodução/TV Globo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais