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Tragédia

Acidente de ônibus deixa ao menos quatro mortos e 32 feridos em MG

Veículo ia de Caruaru (PE) a Campinas (SP) quando perdeu o controle e tombou na pista, na noite deste sábado (27)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 abr 2024 às 16:13

Publicado em 28 de Abril de 2024 às 16:13

RIO DE JANEIRO - Um acidente com um ônibus de passageiros deixou ao menos quatro mortos e 32 feridos na BR 116, em Medina (MG), no Vale do Jequitinhonha, na noite de sábado (27). Um cachorro que estava no veículo também morreu.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, alguns dos feridos estão estado grave. As vítimas foram socorridas e levadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e por ambulâncias locais para hospitais em Medina e em Itaobim (MG).
Acidente de ônibus deixa mortos em na BR-116, em Medina (MG)
Acidente de ônibus deixa mortos em na BR-116, em Medina (MG) Crédito: Divulgação/Bombeiros MG
O acidente ocorreu por volta das 19h50. O ônibus, que partiu de Caruaru (PE) rumo a Campinas (SP) com 54 pessoas a bordo, perdeu o controle em uma curva, atingiu o acostamento o tombou na pista, segundo o Corpo de Bombeiros.
Três dos mortos já foram identificados: Severina Gomes de Oliveira, 70, natural do Rio de Janeiro; Mauro Sérgio da Silva, 42, de Capoeiras (PE); e Maria Amanda Menezes Silva, 29, de Águas Belas (PE).
A quarta vítima é uma mulher que ainda não foi identificada, segundo a Polícia Civil.
"A perícia esteve no local para identificar e coletar vestígios que irão subsidiar a investigação que apura a causa e as circunstâncias do acidente. Outras informações serão repassadas tão logo a ocorrência seja encerrada", afirmou a corporação.
A reportagem entrou em contato com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para saber se o veículo estava autorizado a operar no transporte intermunicipal de passageiros e aguarda resposta.

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