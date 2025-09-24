Acidente de avião mata piloto, renomado arquiteto chinês e dois cineastas brasileiros

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:31
Um avião caiu na noite desta terça-feira (23) e deixou quatro mortos em Aquidauana, cidade localizada no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Entre as vítimas, está o arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores arquitetos do mundo.
A informação da morte de Yu foi confirmada pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Ele é idealizador do conceito de cidades-esponja, técnica que usa a vegetação e o desenho de canais hídricos para revitalizar paisagens urbanas e evitar eventos extremos.
Ele esteve presente na abertura da Bienal de São Paulo, onde exibe projetos baseados no conceito de cidades-esponja.
Além do arquiteto, morreram também o documentarista Luiz Ferraz, que produziu o documentário "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", que trata sobre o acidente aéreo que matou jogadores, comissão técnica da Chapecoense e jornalistas em novembro de 2016 e foi indicada ao Emmy Internacional.
Entre as vítimas também está o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. A informação das mortes foi confirmada pela Olé Produções. "A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor", diz a empresa.
Segundo o site G1, o piloto e proprietário da aeronave foi identificado como Marcelo Pereira de Barros. ele prestava o serviço de táxi aéreo e morava em Aquidauana. Marcelo deixa dois filhos.
De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram contatados para realizar ação inicial no acidente que envolve a queda de uma aeronave de matrícula PT-BAN.
