Acidente de avião mata piloto, renomado arquiteto chinês e dois cineastas brasileiros

Força aérea investiga queda, que aconteceu na noite de terça-feira (23). Após acidente aéreo, equipe realiza coleta de dados

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:31

Avião cai e mata quatro pessoas em Aquidauana, no Pantanal de MS Crédito: Polícia Civil-MS

Um avião caiu na noite desta terça-feira (23) e deixou quatro mortos em Aquidauana, cidade localizada no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Entre as vítimas, está o arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores arquitetos do mundo.

A informação da morte de Yu foi confirmada pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Ele é idealizador do conceito de cidades-esponja, técnica que usa a vegetação e o desenho de canais hídricos para revitalizar paisagens urbanas e evitar eventos extremos.

O arquiteto chinês Kongjian Yu está entre as vítimas da queda da aeronave no Mato Grosso do Sul Crédito: Divulgação

Ele esteve presente na abertura da Bienal de São Paulo, onde exibe projetos baseados no conceito de cidades-esponja.

Além do arquiteto, morreram também o documentarista Luiz Ferraz, que produziu o documentário "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", que trata sobre o acidente aéreo que matou jogadores, comissão técnica da Chapecoense e jornalistas em novembro de 2016 e foi indicada ao Emmy Internacional.

O documentarista Luiz Ferraz está entre as vítimas Crédito: Academia Brasileira de Cinema

Entre as vítimas também está o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. A informação das mortes foi confirmada pela Olé Produções. "A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor", diz a empresa.

Cineasta Rubens Crispim Crédito: Arquivo pessoal

Piloto também morreu

Segundo o site G1, o piloto e proprietário da aeronave foi identificado como Marcelo Pereira de Barros. ele prestava o serviço de táxi aéreo e morava em Aquidauana. Marcelo deixa dois filhos.

Marcelo Pereira de Barros, piloto do avião que caiu com arquiteto e cineastas em MS Crédito: Reprodução/Redes sociais

De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram contatados para realizar ação inicial no acidente que envolve a queda de uma aeronave de matrícula PT-BAN.

Veja lista das vítimas

Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave;

Kongjian Yu, chinês considerado um dos maiores arquitetos do mundo;

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta documentarista;

Rubens Crispim Jr., diretor e documentarista.

