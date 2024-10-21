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Queda em ribanceira

Acidente com trio elétrico deixa 3 mortos no interior de Pernambuco

Outras seis pessoas ficaram feridas após veículo cair em ribanceira na cidade de Machados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2024 às 06:28

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 06:28

Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas num acidente envolvendo um trio elétrico na rodovia PE-089, que dá acesso ao município de Machados (a cerca de 100 quilômetros de Recife), no interior de Pernambuco, na manhã deste domingo (20).
O trio partiu de Machados em direção à cidade de Bom Jardim, quando saiu da pista e capotou. O veículo despencou em uma ribanceira na Curva da Pedra, que tem uma curva muito fechada.
Trio elétrico tombado em ribanceira da rodovia PE-089, neste domingo (20), em Machados (PE)
Trio elétrico tombado em ribanceira da rodovia PE-089, neste domingo (20), em Machados (PE) Crédito: Reprodução/@prefeiturademachados no Instagram
O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.
Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia de Machados.
O trio elétrico participou de uma festa, no sábado (19), promovida para celebrar a reeleição do prefeito Juarez da Banana (PSB).
Nas redes sociais, o prefeito de Machados lamentou o acidente.
"É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus e do falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários", escreveu Juarez.
Em um vídeo publicado pela prefeitura, a direção do Hospital Municipal Edson Álvares informou que três pacientes que deram entrada na unidade de saúde estavam com traumas graves e foram transferidos para o Hospital da Restauração.
Uma quarta vítima, que teve fratura no ombro, seguiu para um hospital particular. Outro paciente deixou o hospital em Machados sem autorização médica.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 8h45 e quatro viaturas foram enviadas ao local. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgências) também foi acionado.

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