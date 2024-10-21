Acidente com trio elétrico deixa 3 mortos no interior de Pernambuco

Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas num acidente envolvendo um trio elétrico na rodovia PE-089, que dá acesso ao município de Machados (a cerca de 100 quilômetros de Recife), no interior de Pernambuco, na manhã deste domingo (20).

O trio partiu de Machados em direção à cidade de Bom Jardim, quando saiu da pista e capotou. O veículo despencou em uma ribanceira na Curva da Pedra, que tem uma curva muito fechada.

Trio elétrico tombado em ribanceira da rodovia PE-089, neste domingo (20), em Machados (PE) Crédito: Reprodução/@prefeiturademachados no Instagram

O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia de Machados.

O trio elétrico participou de uma festa, no sábado (19), promovida para celebrar a reeleição do prefeito Juarez da Banana (PSB).

Nas redes sociais, o prefeito de Machados lamentou o acidente.

"É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus e do falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários", escreveu Juarez.

Em um vídeo publicado pela prefeitura, a direção do Hospital Municipal Edson Álvares informou que três pacientes que deram entrada na unidade de saúde estavam com traumas graves e foram transferidos para o Hospital da Restauração.

Uma quarta vítima, que teve fratura no ombro, seguiu para um hospital particular. Outro paciente deixou o hospital em Machados sem autorização médica.