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Viagem começou no Pará

Acidente com ônibus de turismo deixa ao menos 21 mortos no Paraná

O acidente na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, deixou ao menos 21 mortos e mais de 30 feridos na manhã desta segunda-feira (25)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2021 às 15:57

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:57

O veículo de turismo saiu de Ananindeua (PA) com destino a Balneário Camboriú (SC) com 54 passageiros
O veículo de turismo saiu de Ananindeua (PA) com destino a Balneário Camboriú (SC) com 54 passageiros Crédito: Reprodução/PRF
 Um acidente com ônibus na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, deixou ao menos 21 mortos e mais de 30 feridos na manhã desta segunda-feira (25).
Segundo informações da PRF (Polícia Rodovia Federal), o ônibus descia a Serra do Mar em direção ao litoral catarinense quando bateu na mureta de contenção, saiu da pista e tombou na lateral da rodovia.
O veículo de turismo saiu de Ananindeua (PA) com destino a Balneário Camboriú (SC) com 54 passageiros e dois motoristas, de acordo com a PRF.
Até então, a Polícia Militar confirmou o atendimento de 33 pessoas, entre elas sete feridas gravemente, seis moderadamente e outras 20 vítimas com ferimentos leves.
O Corpo de Bombeiros do Paraná continua os trabalhos na região com cães de busca para localizar possíveis vítimas que possam ter sido ejetadas. Até o momento, não há uma lista oficial de passageiros.
O IML está no local para recolhimento dos passageiros mortos.
Todas as vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. As mais graves levadas via aeronave para o Hospital Cajuru, em Curitiba, e para o Hospital São José, em Joinville. Vítimas leves e moderadas foram levadas por ambulâncias a hospitais em Garuva e Joinville, em Santa Catarina.
O acidente ocorreu próximo do km 668 da BR-376, por volta de 8h30. O trecho é conhecido como Curva da Santa, onde já foram registrados vários acidentes. Duas aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas da PM foram deslocadas para o local para ajudar no resgate.
A pista sentido Santa Catarina está bloqueada para atendimento das vítimas. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, até as 12h30, havia 18 km de congestionamento no local.
Pelas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lamentou o acidente e disse que o estado está dando suporte para familiares das vítimas.
"Imediatamente, pedi para o secretário de segurança do Estado entrar em contato com os responsáveis pelo resgate, no local do acidente, para identificar as vítimas e prestar o apoio necessário. Meus sentimentos aos que perderam familiares nesse terrível incidente."

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