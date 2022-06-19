Acidente com embarcação deixa dois mortos em Capitólio, em MG

Duas pessoas morreram em um acidente com uma embarcação na noite de sábado (18) no lago de Furnas, em Capitólio, no sul de Minas Gerais

Segundo a Polícia Civil, uma chalana virou parcialmente e provocou as duas mortes. As vítimas foram um homem de 62 anos e uma mulher de 22, de acordo com a instituição.

Lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais, onde ocorreu acidente Crédito: Mariana Agunzi/Folhapress

De acordo com a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg), informações iniciais indicaram que uma lancha com 14 passageiros apresentou problemas mecânicos e solicitou apoio de outra embarcação para o resgate das pessoas.

A chalana, que teria outros dez passageiros, teria ido ao encontro da lancha. Quando as pessoas resgatadas começaram a entrar na chalana, ela virou devido ao peso, conforme as informações preliminares.

Marinheiros tentaram reanimar as duas vítimas até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou os óbitos, acrescentou a associação. As demais vítimas teriam sofrido apenas escoriações leves.

Conforme a Polícia Civil, o homem de 62 anos que morreu no acidente era natural de Penápolis (SP). A outra vítima, a jovem de 22 anos, era do município de Machado (MG). Os nomes não foram divulgados.

"Em nome de todos os municípios que compõem a Ameg, nos solidarizamos com familiares e amigos das vítimas fatais bem como aqueles que escaparam ilesos deste lamentável acidente e reafirmamos o compromisso de todos os gestores municipais da região, bem como da Marinha do Brasil, sediada em Furnas, de garantir a navegabilidade segura para todos no nosso mar de Minas", afirmou o presidente da Ameg e prefeito de Carmo do Rio Claro, Filipe Carielo.

Capitólio é um tradicional destino turístico devido aos cânions, que costumam ser vistos em passeios de barco pelo lago de Furnas.