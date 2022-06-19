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Estavam em chalana

Acidente com embarcação deixa dois mortos em Capitólio, em MG

Segundo a Polícia Civil, uma chalana virou parcialmente e provocou as duas mortes. na noite de sábado (18) As vítimas foram um homem de 62 anos e uma mulher de 22, de acordo com a instituição.

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 14:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2022 às 14:06
Duas pessoas morreram em um acidente com uma embarcação na noite de sábado (18) no lago de Furnas, em Capitólio, no sul de Minas Gerais.
Segundo a Polícia Civil, uma chalana virou parcialmente e provocou as duas mortes. As vítimas foram um homem de 62 anos e uma mulher de 22, de acordo com a instituição.
Lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais, que tem passeios de lancha e aceita cães.
Lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais, onde ocorreu acidente Crédito: Mariana Agunzi/Folhapress
De acordo com a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg), informações iniciais indicaram que uma lancha com 14 passageiros apresentou problemas mecânicos e solicitou apoio de outra embarcação para o resgate das pessoas.
A chalana, que teria outros dez passageiros, teria ido ao encontro da lancha. Quando as pessoas resgatadas começaram a entrar na chalana, ela virou devido ao peso, conforme as informações preliminares.
Marinheiros tentaram reanimar as duas vítimas até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou os óbitos, acrescentou a associação. As demais vítimas teriam sofrido apenas escoriações leves.
Conforme a Polícia Civil, o homem de 62 anos que morreu no acidente era natural de Penápolis (SP). A outra vítima, a jovem de 22 anos, era do município de Machado (MG). Os nomes não foram divulgados.
"Em nome de todos os municípios que compõem a Ameg, nos solidarizamos com familiares e amigos das vítimas fatais bem como aqueles que escaparam ilesos deste lamentável acidente e reafirmamos o compromisso de todos os gestores municipais da região, bem como da Marinha do Brasil, sediada em Furnas, de garantir a navegabilidade segura para todos no nosso mar de Minas", afirmou o presidente da Ameg e prefeito de Carmo do Rio Claro, Filipe Carielo.
Em janeiro deste ano, o lago de Furnas registrou o desabamento de uma rocha. Dez pessoas morreram na ocasião.
Capitólio é um tradicional destino turístico devido aos cânions, que costumam ser vistos em passeios de barco pelo lago de Furnas.
A maioria dos turistas que visitam o chamado 'mar de Minas' é da capital paulista, de cidades do interior de São Paulo e da capital mineira, segundo agências de turismo locais.

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