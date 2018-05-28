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Negociação

A pedido de Temer, Parente negocia com petroleiros para evitar greve

A informação é do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 17:23
Pedro Parente, presidente da Petrobras Crédito: Divulgação
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta segunda-feira (28) que o presidente Michel Temer já conversou com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, sobre a ameaça de greve dos petroleiros.
Padilha apelou para que a categoria não entre em greve num momento tão delicado, quando a BR Distribuidora está reabastecendo o país, ainda em situação dramática. Segundo Padilha, a Petrobras já está negociando com os petroleiros para que não haja paralisação.
Os petroleiros anunciaram que pretendem fazer na próxima quarta-feira (30) uma greve nacional de advertência por 72 horas. A mobilização é liderada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados.
No último fim de semana, a categoria afirmou ter feito operações-tartaruga nas seguintes refinarias e fábricas de fertilizantes: Rlam (BA), Abreu e Lima (PE), Repar (PR), Refap (RS), Araucária Nitrogenados (PR) e Fafen Bahia.
Em nota, a FUP informou que a paralisação dos petroleiros pretende pressionar pela redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis. A entidade também se mostra contrária à gestão de Pedro Parente. No entanto, o governo disse domingo (27) que não há hipótese de Parente deixar o cargo. "O presidente foi felicíssimo em escolhê-lo", disse Padilha hoje em entrevista.
Segundo a Federação dos Petroleiros, a greve de advertência é mais uma etapa das mobilizações que os petroleiros vêm fazendo na construção de uma greve por tempo indeterminado, que foi aprovada nacionalmente pela categoria, diz o comunicado da FUP.

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