'A cena mais triste que eu já vi', diz Doria sobre tragédia em escola

Doria falou à imprensa no local do crime. "Com profunda tristeza, estou muito impactado com o que eu vi aqui nessa escola. Uma cena muito triste. Antes de tudo, às vítimas, aos pais dessas crianças, aos familiares dessas duas funcionarias dessa escola, a nossa solidariedade. A cena mais triste que eu já assisti em toda a minha vida. Fico muito triste que um fato como esse ocorra aqui no Brasil e em São Paulo", disse.