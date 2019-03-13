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São Paulo

'A cena mais triste que eu já vi', diz Doria sobre tragédia em escola

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens encapuzados, que aparentam ser adolescentes, atiraram contra os alunos e, em seguida, se mataram

Publicado em 13 de Março de 2019 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2019 às 15:42
Crédito: Reprodução/Facebook
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que a cena dos mortos após disparos de dois ex-alunos nesta quarta (13) em uma escola em Suzano, na região metropolitana da capital paulista, é a mais triste que já viu. De acordo com informações inicias, ao menos sete alunos e um funcionário morreram.
Doria falou à imprensa no local do crime. "Com profunda tristeza, estou muito impactado com o que eu vi aqui nessa escola. Uma cena muito triste. Antes de tudo, às vítimas, aos pais dessas crianças, aos familiares dessas duas funcionarias dessa escola, a nossa solidariedade. A cena mais triste que eu já assisti em toda a minha vida. Fico muito triste que um fato como esse ocorra aqui no Brasil e em São Paulo", disse.
Segundo informações da Polícia Militar, dois homens encapuzados, que aparentam ser adolescentes, atiraram contra os alunos e, em seguida, se mataram na escola Professor Raul Brasil, próxima ao centro da cidade. Além dos dois atiradores, cinco estudantes morreram na hora do ataque e outros dois após serem levados ao hospital.

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