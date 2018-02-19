A cada dia, 180 crianças venezuelanas cruzam a fronteira brasileira

Junto com os venezuelanos que atravessam a fronteira em busca de refúgio no Brasil, chegam, por dia, 180 crianças com idade entre zero e 14 anos. Segundo a Polícia Federal, 15 % dos refugiados estão nessa faixa etária. Somam-se a elas os bebês filhos dos imigrantes que nascem em território brasileiro. Dados obtidos pelo GLOBO junto à Secretaria estadual de Saúde de Roraima mostram que, a cada quatro horas, nasce um bebê filho de pais venezuelanos em Boa Vista.

Somente em janeiro, foram realizados 183 partos, seis vezes mais que os 30 registrados há dois anos, em janeiro de 2016, quando o fluxo migratório rumo a Boa Vista não era tão intenso. A reportagem teve acesso, anteontem, à única maternidade pública da capital, a Nossa Senhora de Nazaré. Encontrou, em apenas um corredor, oito mães venezuelanas que poucas horas antes haviam dado à luz.

Em um dos quartos, o pequeno Luiz Samuel, com um dia de vida, ainda se esforçava para abrir os olhos. A mãe, Ana Maria, de 20 anos, saiu há uma ano da cidade Santa Elena, no país vizinho. Assim como as demais venezuelanas atendidas na maternidade, ela pretende, quando receber alta, procurar um cartório para dar nacionalidade brasileira ao filho.

 Não pretendo voltar com meu filho para a Venezuela. Lá falta comida, e não se consegue medicamento para as crianças  diz a jovem.

No quarto ao lado, Luizana Medina, de 24 anos, faz carinho na cabeça de Santiago, que nasceu com síndrome de Down. O diagnóstico do filho aumentou a preocupação da mãe sobre o futuro. Luizana não sabe como vai custear a educação e a saúde do menino.

A mãe deixou Puerto La Cruz, distante 1,2 mil quilômetros de Boa Vista, há um ano. Atravessou a fronteira com o marido, que logo conseguiu emprego como entregador de água mineral. Com o dinheiro que ele ganha, o casal conseguiu alugar uma casa simples no bairro Cambará, região central de Boa Vista.

 Estamos bem aqui no Brasil. Apesar de todas as dificuldades, não está pior que a Venezuela  afirma Luizana.

Para atender à demanda por partos de venezuelanas, a maternidade pública desocupou um prédio anexo há quatro meses. Porém, a necessidade de leitos permanece crescendo, e a direção do hospital teme a superlotação.

RUA É O DESTINO DA MAIORIA

Ao sair da maternidade, parte dos filhos de venezuelanos que nascem no Brasil passa a viver em alojamentos insalubres ou nas ruas de Roraima. O mesmo destino é reservado a algumas crianças que cruzam a fronteira. O crescente fluxo de menores rumo a Boa Vista revela outro problema: a rede pública de ensino não tem capacidade para receber todos eles.

O ano letivo de 2018 começou com 1,2 mil venezuelanos matriculados em escolas municipais, segundo levantamento da prefeitura de Boa Vista. No ano passado, o município atendia a 564 alunos imigrantes. Em 2016, eram apenas 53 crianças da Venezuela.

Os governantes reconhecem que a rede de ensino suporta menos de 10% das crianças que chegaram ao país. Apenas na Praça Simón Bolivar, onde está instalado um acampamento provisório, sem banheiro e água potável, cem menores vivem o drama do afastamento da escola. Além das vagas nas unidades de ensino, as mães venezuelanas cobram demandas mais urgentes. As crianças dormem sobre pedaços de papelão e lonas, sujeitos às intempéries do clima e ao barulho estridente do trânsito de caminhões pesados. A alimentação é escassa: resume-se, basicamente, a pedaços de pão e sopa doados por ONGs.

Na lateral da praça, uma árvore serve de abrigo, há duas semanas, para o pequeno Jhomdairon Herrera, de dois meses. O espaço reservado pela mãe para ser a cama do filho fica a menos cinco metros do fluxo pesado de carros. A árvore, explica ela, ajuda a protegê-lo do sereno. Jani Herrera revela que Jhomdairon nasceu com deficiência visual e precisa, com urgência, de atendimento médico.

 Me sinto muito mal por ver meu pequeno nesta situação. Ele chora muito porque não consegue ver a luz, e talvez uma cirurgia possa resolver isso  lamenta a mãe, que morava no estado venezuelano de Bolívar.

ABRIGO INSALUBRE E SUPERLOTADO

Nos superlotados abrigos para refugiados, a situação não é muito diferente. Eram 23h quando a reportagem chegou ao acampamento do ginásio Tancredo Neves, no Centro de Boa Vista. Encontrou o pequeno André, de 6 anos, e outras 15 crianças correndo descalços em volta de uma lareira acesa para espantar os mosquitos. Dos 600 refugiados que vivem no local, 80 são crianças. Quinze delas foram atendidas no hospital, na última semana, apresentando sintomas como desidratação, febre e diarreia. Quatro grávidas também foram hospitalizadas com infecção vaginal.

No local, falta água potável. O calor dentro dos barracos é insuportável, e o odor de fezes (os banheiros estavam entupidos e inutilizáveis há uma semana), comida estragada e lixo deixa o ambiente ainda mais insalubre. Apenas um terço dos refugiados dorme em área coberta. O restante vive debaixo de barracos de lona improvisados no pátio do ginásio. Em apenas um deles, 22 pessoas se amontoam sob oito metros quadrados de lona, todas da mesma família. Seis são crianças.

 Estamos nesta situação há 25 dias. Sem banho, sem água e com fome  reclama Luiz Garcio, de 41 anos.

O venezuelano deixou Puerto La Cruz com a família em busca de trabalho no Brasil. Foram três dias viagem debaixo de muito sol, pegando carona em caminhões e andando com as crianças pelas margens das rodovias.

O ambiente insalubre dos alojamentos também ajudou a aumentar o fluxo de crianças nos hospitais. Segundo a prefeitura, somente o Hospital da Criança Santo Antônio realizou, no ano passado, 2.969 atendimentos a crianças venezuelanas.

O capitão dos bombeiros César Medrano deixou o país de Nicolás Maduro há quatro meses. Mudou-se para o Brasil com a missão de ajudar a Defesa Civil de Boa Vista no atendimento aos refugiados. Segundo ela, os principais problemas para as crianças imigrantes são a água suja e os mosquitos.

 Os alojamentos têm gente acima da capacidade, e as maiores vítimas são as crianças. Quando se fala em vir para o Tancredo, muitas mães têm horror  alega o bombeiro.  Temos quatro acampamentos que abrigam hoje 1,2 mil pessoas. Esse é o mesmo número de venezuelanos que atravessa todos os dias as fronteiras. Ou seja, só temos capacidade para atender um dia de migração.