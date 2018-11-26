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SAÚDE

96,6% das vagas do Mais Médicos já foram preenchidas

Segundo o Ministério da Saúde, 8.230 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 22:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 22:01
Balanço atualizado do Ministério da Saúde aponta que 96,6% das vagas do novo Edital do Programa Mais Médicos já foram preenchidas. Até as 17h deste domingo (25/11), são 29.780 inscritos com registro (CRM) no Brasil. Desse total, 20.767 foram efetivadas e 8.230 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata. Na apresentação ao município, que vai até 14 de dezembro, o médico deve entregar todos os documentos exigidos no edital. Até o momento, 40 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde.
Com a alta procura e a apresentação imediata do médico ao município, a expectativa é de suprir a ausência do médico cubano com o médico com CRM o mais rápido possível, afirmou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.
Entrevista coletiva com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, que fala sobre o programa Mais Médicos Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A inscrição vai até 7 de dezembro pelo site maismedicos.gov.br que já apresenta estabilidade. No momento da abertura das inscrições para o novo edital, o Sistema do Mais Médicos recebeu mais de 1 milhão de acessos simultâneos. Para comparação, é mais que o dobro do número de médicos em atuação no país. A alta procura dos profissionais e os ataques cibernéticos ao sistema de inscrição provocou lentidão no Sistema e, por isso, o Ministério da Saúde prorrogou as inscrições.
Assim que detectamos a ação fora do esperado, agimos com rapidez e, apesar dos ataques, não houve invasão, esclareceu o ministro.
Neste edital do Mais Médicos são ofertadas 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba.

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