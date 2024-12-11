Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 8 temas que podem ser abordados na redação da Fuvest 2025
Brasil

8 temas que podem ser abordados na redação da Fuvest 2025

Professor explica os principais assuntos que podem ser cobrados na segunda fase da prova

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 12:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 dez 2024 às 12:44
A redação da Fuvest exige profundidade filosófica e sociológica (Imagem: LStockStudio | Shutterstock)
A redação da Fuvest exige profundidade filosófica e sociológica Crédito: Imagem: LStockStudio | Shutterstock
A segunda fase da Fuvest, principal porta de entrada para a Universidade de São Paulo (USP), acontece nos dias 15 e 16 de dezembro. À medida que as datas se aproximam, a expectativa sobre qual será o tema escolhido para a redação, que equivale a 25% da nota total, aumenta para os estudantes que vão realizar a prova.
Para Fernando Andrade, professor de redação do Estratégia Vestibulares, essa etapa do exame é conhecida por abordar temas que exigem profundidade filosófica e sociológica. “A dissertação segue o modelo de texto argumentativo e exige que o aluno consiga aprofundar discussões a partir de um olhar crítico sobre a sociedade. Ao contrário do Enem, a Fuvest também pede que os alunos coloquem título em seus textos”, orienta.
Para apoiar os candidatos na reta final que antecede a segunda fase da prova, o especialista em redação listou oito temas que podem ser cobrados na dissertação deste ano, considerando o histórico da Fuvest. Confira!

1. Crise ambiental

A crise ambiental é um dos grandes desafios da contemporaneidade e um tema recorrente em discussões. O aumento das temperaturas globais, a intensificação de desastres naturais e a crescente escassez de recursos naturais demonstram a urgência de uma agenda ambiental global. “Embora o tema já tenha sido abordado em edições anteriores da Fuvest, novas perspectivas do tema podem surgir este ano”, avalia Andrade.

2. A ascensão da Inteligência Artificial e seus impactos éticos

A Inteligência Artificial é considerada o grande tema de 2024. A tecnologia provocou uma revolução que está transformando a sociedade e levantando preocupações com relação ao seu uso de forma ética e responsável.
“Inspirado por críticas da Escola de Frankfurt, o tema desafia a reflexão sobre a ‘banalização do mal’ em sistemas que, desprovidos de ética, podem reproduzir injustiças e ampliar desigualdades. A redação pode explorar a tensão entre inovação tecnológica e o compromisso com valores humanos”, sugere o professor.

3. A sociedade da hiperinformação

A sociedade vive atualmente na era da hiperinformação, em que o excesso de dados e a falta de curadoria crítica geram confusão e polarização. Para Andrade, as fake news são um grande exemplo de como a internet pode ampliar o risco de manipulação e reafirmação de crenças pessoais. “O tema pode ser colocado como um debate no cenário político e existencial, fazendo relação com o paradoxo de uma sociedade conectada que se distancia da realidade e do diálogo”, pontua o especialista.

4. A natureza da liberdade e da autonomia no século XXI

Com o crescimento do controle digital, a liberdade individual e a privacidade estão sendo colocadas em risco; governos e corporações têm acesso a dados pessoais em níveis sem precedentes, colocando em xeque a privacidade e a autonomia dos cidadãos.
“Esse tema pode explorar o equilíbrio entre liberdade e segurança, questionando até que ponto estamos dispostos a sacrificar direitos fundamentais em nome de um sentimento de proteção coletiva”, analisa Andrade.
A &#8220;Era da Emergência&#8221; pode ser tema da redação (Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock)
A “Era da Emergência” pode ser tema da redação Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

5. O futuro apocalíptico

O ano de 2024 foi marcado por diversas crises como guerras, mudanças climáticas e o histórico da pandemia, que alimentam um sentimento coletivo de incerteza quanto ao futuro. Por isso, o professor aponta que a proposta de redação pode se basear na “Era da Emergência”, conceito que propõe que a humanidade não projeta mais um futuro ideal, mas busca apenas sobreviver às tragédias do presente.
“Os candidatos podem discutir se o pessimismo atual reflete uma crise de esperança ou uma oportunidade para repensar nossa relação com o mundo”, destaca.

6. O declínio da ética humanista

Em um contexto global marcado por guerras brutais, desrespeito aos direitos humanos e violência institucionalizada, questiona-se se a ética humanista está em declínio. Atrocidades transmitidas em tempo real e justificativas para práticas desumanas desafiam os valores universais que sustentam a convivência pacífica.
“Esse tema poderia abordar o quanto a sociedade atual valoriza a vida humana, analisando a relação entre ética, justiça e políticas públicas”, indica Andrade.

7. Desigualdade social e segregação

A desigualdade social continua sendo um grande problema no Brasil e no mundo. Para o professor do Estratégia Vestibulares, o conceito de necropolítica (política de descarte) pode ser um ponto central dessa discussão. “Os candidatos seriam desafiados a explorar mais sobre o preconceito e debater sobre o que é preciso para tornar a sociedade mais inclusiva”, reflete.

8. Crise da democracia

A crise na política e na democracia é um tema que sempre está em evidência. Agora, com a desinformação em ascensão, surge a dúvida se o sistema democrático ainda é capaz de atender aos desafios do século XXI. “Esse tema pode levar os candidatos a analisar o papel da educação, da mídia e da sociedade civil no fortalecimento das bases democráticas”, finaliza o professor.
Por Juliana Oliveira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados