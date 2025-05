Brasil

8 dicas para se destacar em matemática no vestibular

Veja como se preparar para os principais assuntos cobrados nas provas

1. Questões abordam assuntos além da matemática

As provas de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e dos principais vestibulares do Brasil já não abordam mais somente a disciplina. No Enem, por exemplo, o exame engloba Matemática e suas Tecnologias, isto é, as questões envolvem diversas informações que ultrapassam fórmulas e operações matemáticas. >