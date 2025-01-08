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Brasil

6 dicas para estudar redação nas férias

Veja como se familiarizar com os temas mais recorrentes nos vestibulares durante o descanso
Portal Edicase

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Publicado em 

08 jan 2025 às 19:19

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 19:19

Estudar redação com antecedência garante um bom desempenho nos vestibulares (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
Estudar redação com antecedência garante um bom desempenho nos vestibulares Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock
Iniciar a prática de redação desde o começo do ano é uma estratégia essencial para garantir um bom desempenho nos vestibulares. A escrita frequente permite ao estudante desenvolver um estilo próprio, adaptar-se às diferentes demandas das bancas avaliadoras e melhorar gradualmente a qualidade de seus textos.
Além disso, conforme o analista pedagógico da plataforma Redação Nota 1000, Leonardo Baroni, essa prática contínua é importante para evitar o bloqueio criativo em momentos decisivos. “Essa característica reforça o desenvolvimento do pensamento crítico, já que a redação vai além da escrita, ou seja, exige reflexão e análise. Com a prática constante, o estudante aprimora sua capacidade de organizar ideias e construir argumentos sólidos”, explica.

Eixos temáticos em alta

Os temas de redação dos vestibulares geralmente abordam questões de relevância sociocultural, ou seja, assuntos que impactam a sociedade como um todo e possuem desdobramentos em diferentes contextos históricos, políticos e culturais.
Neste contexto, Leonardo Baroni defende que, para se familiarizar com esses temas, é fundamental entender suas características e adotar estratégias específicas. O especialista cita eixos temáticos comuns nos vestibulares que os estudantes devem estar antenados para abordar e treinar em suas produções textuais:
  • Questões sociais e cidadania, como desigualdade social, racismo, preconceito e acessibilidade;
  • Educação, ciência e tecnologia, como inclusão digital, papel da tecnologia na educação e desinformação nas redes sociais;
  • Saúde e bem-estar, como saúde mental, sedentarismo e sistema público de saúde;
  • Meio ambiente e sustentabilidade, como aquecimento global, reciclagem e preservação da biodiversidade;
  • Cultura e identidade, como valorização de culturas, pluralidade cultural e liberdade de expressão;
  • Política e economia, como democracia, desigualdade econômica e corrupção.

Dicas para estudar os temas

Para se familiarizar com os temas mais recorrentes, Leonardo Baroni indica que o vestibulando se mantenha atualizado por meio da leitura de notícias, artigos de opinião e editoriais em fontes confiáveis, que possam ampliar sua visão crítica sobre os acontecimentos atuais. Além disso, é importante revisar temas cobrados em edições anteriores de vestibulares, pois isso ajuda a identificar padrões e prioridades.
Outra estratégia, conforme o especialista, é construir um repertório sociocultural diversificado, consumindo livros, documentários e conteúdos que abordem questões históricas, culturais e filosóficas. Para isso, Leonardo Baroni traz 5 dicas essenciais para aproveitar as férias mantendo um ritmo de estudos:

1. Leia de forma estratégica e prazerosa

Aproveite as férias para ler livros que unem o lazer e o aprendizado. Inclua obras que abordem questões sociais, históricas ou filosóficas, como clássicos literários ou reportagens investigativas. Esses textos ajudam a construir repertório para redações e enriquecem o vocabulário.

2. Assista a filmes e documentários com potencial crítico

Escolha conteúdos audiovisuais que abordem temas relevantes, como questões ambientais, desigualdade social, movimentos históricos ou avanços tecnológicos. Filmes e documentários como “O Dilema das Redes”, “Estrelas Além do Tempo” ou séries históricas são exemplos que aliam entretenimento e aprendizado.
Podcasts e/ou audiolivros são ótimos para expandir os horizontes e enriquecer o argumento da redação (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Podcasts e/ou audiolivros são ótimos para expandir os horizontes e enriquecer o argumento da redação Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

3. Ouça podcasts e audiolivros sobre temas variados

Aproveite momentos de descanso para ouvir podcasts e/ou audiolivros que discutam assuntos atuais, filosofia, ciência ou cultura. Programas como Café da Manhã (sobre notícias) ou Presidente da Semana (sobre história política do Brasil) são ótimos para expandir horizontes e enriquecer argumentos.

4. Explore museus, exposições e eventos culturais

Se possível, visite museus, exposições, feiras literárias ou eventos culturais. Essas experiências oferecem vivências práticas que podem ser usadas como exemplos em redações e ainda ajudam a desenvolver um olhar mais crítico e criativo sobre o mundo.

5. Pratique redações semanalmente com temas diversos

Mesmo nas férias, dedique um tempo para produzir redações sobre temas variados. Relacione o que leu, assistiu ou ouviu às propostas escolhidas, treinando a organização de ideias e a construção de argumentos sólidos. Isso mantém a escrita afiada e evita a perda de ritmo.

6. Relacione a sua realidade com o tema proposto

Por fim, Leonardo Baroni destaca que é comum indicar repertórios “mais formais”, como documentários e filmes históricos, no entanto, a maior produtividade de um repertório está no fato de o aluno trazer os elementos de sua realidade para a redação e relacioná-los de maneira adequada ao que está sendo solicitado pela proposta. Então funcionam também repertórios da cultura pop, desde que a informação seja relevante e de uma fonte confiável.
Por Laura Ragazzi

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