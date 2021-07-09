56% reprovam gestão de Bolsonaro na pandemia, aponta Datafolha

Durante a pandemia, presidente Jair Bolsonaro participou de diversas aglomerações, entre elas uma motociata em Chapecó (SC), onde não usou máscara, como de costume Crédito: Alan Santos/PR

As duas conclusões são da pesquisa do Datafolha realizada quarta (7) e quinta-feira (8), com 2.074 pessoas em 146 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

De acordo com o instituto, a atuação de Bolsonaro no combate ao novo coronavírus é ruim ou péssima para 56% dos entrevistados, um crescimento de cinco pontos percentuais com relação ao levantamento anterior, em 11 e 12 de maio. É um aumento fora da margem de erro, portanto, e o maior número aferido pelo Datafolha desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Houve também uma queda nos que consideram o desempenho do presidente regular na gestão da pandemia, de 27% para 21%. Avaliam esse trabalho de Bolsonaro como ótimo ou bom 22% dos entrevistados, uma situação de estabilidade com relação à pesquisa anterior, quando 21% tinham essa opinião.

Os dois casos foram bastante explorados pelos senadores que integram a comissão e causaram abalo no discurso anticorrupção de Bolsonaro, bastante explorado por ele na eleição presidencial de 2018.

CULPADO PELA PANDEMIA

O Datafolha constatou também que para 46% da população Bolsonaro é o principal responsável pela situação atual da pandemia no Brasil. É um aumento de sete pontos percentuais com relação ao levantamento anterior, em que 39% tinham essa avaliação. Na pesquisa realizada em março, eram 43%.

A avaliação do Ministério da Saúde quanto à pandemia manteve-se estável com relação ao levantamento anterior, com variações dentro da margem de erro.

Consideram o desempenho ótimo ou bom 34% dos entrevistados, mesmo número dos que o avaliam como regular. Para 31%, a performance é ruim ou péssima.

Ao mesmo tempo, houve uma pequena melhora na opinião dos entrevistados quanto à compra de vacinas pelo ministério. Agora são 37% os que dizem que o trabalho da pasta foi ótimo ou bom, uma subida de cinco pontos percentuais. Avaliam esse ponto como regular 30%, e 31% consideram a atuação ruim ou péssima.

Esse cenário levemente mais favorável pode ser reflexo da aceleração da vacinação contra a Covid-19. Em algumas das principais capitais, a previsão é que toda a população adulta receba ao menos uma dose até o final do mês de agosto.

O Datafolha mostra que a imagem do Ministério da Saúde recuperou-se um pouco desde a troca de comando na pasta, em março. O cardiologista Marcelo Queiroga substituiu o general Eduardo Pazzuello, que vinha sendo bastante criticado pela demora na aquisição de imunizantes e problemas no fornecimento de oxigênio para pacientes.

AVALIAÇÃO DE GOVERNADORES MELHORA

À piora na avaliação de Bolsonaro correspondeu uma melhora na imagem de alguns de seus principais antagonistas na crise, os governadores. De acordo com o Datafolha, 40% dos entrevistados consideram o desempenho dos gestores estaduais ótimo ou bom, contra 35% da última pesquisa.

Este patamar, contudo, ainda está distante do pico de aprovação dos governadores registrado, que foi de 58% em abril do ano passado, quando a pandemia ainda estava bem no começo

O número dos que avaliam o trabalho dos governadores como sendo regular oscilou de 35% para 32%, e os que o consideram ruim ou péssimo passou de 29% para 27%.