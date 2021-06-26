Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • "Recebemos documentação e verificamos inconsistências", diz Ricardo Miranda
CPI da Covid

"Recebemos documentação e verificamos inconsistências", diz Ricardo Miranda

Ricardo Miranda é irmão do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). Os dois denunciaram à CPI da Covid supostas irregularidades na compra da vacina

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 15:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jun 2021 às 15:26
Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, na CPI da Covid
Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, na CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda reiterou, dentro da Pasta, recebeu as documentações sobre a compra da vacina indiana Covaxin e verificou inconsistências na operação. "Apresentamos às autoridades para verificar", disse, durante entrevista neste sábado.
Ricardo Miranda é irmão do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). Os dois denunciaram à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid supostas irregularidades na compra da vacina.
O servidor afirmou que esteve apenas uma vez com o presidente Jair Bolsonaro, quando fez a denúncia diretamente a ele. Ricardo Miranda afirmou ainda não sentir medo por ter feito a denúncia. "Estou tranquilo, fiz o certo e o devido", disse. "Não tenho nenhuma pretensão política."
Na sexta-feira, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Luis Miranda e seu irmão confirmaram ter avisado o presidente Jair Bolsonaro, há três meses, sobre suspeitas de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Eles relataram uma "pressão atípica" para acelerar a importação. Bolsonaro teria citado o deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR), líder do governo na Câmara, como o parlamentar que queria fazer "rolo" no Ministério da Saúde.
O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, concedem entrevista neste sábado para o site "O Antagonista".

Veja Também

"Bolsonaro ainda vai pedir perdão para mim", diz deputado Luis Miranda

Deputado Luis Miranda chega à CPI usando colete à prova de balas

Covaxin: Bolsonaro diz ter pedido investigação de "prontuário' de Miranda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Ministério da Saúde CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo
Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados