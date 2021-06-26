"Recebemos documentação e verificamos inconsistências", diz Ricardo Miranda

Na sexta-feira, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Luis Miranda e seu irmão confirmaram ter avisado o presidente Jair Bolsonaro, há três meses, sobre suspeitas de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Eles relataram uma "pressão atípica" para acelerar a importação. Bolsonaro teria citado o deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR), líder do governo na Câmara, como o parlamentar que queria fazer "rolo" no Ministério da Saúde.