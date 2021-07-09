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Rejeição

Datafolha: 59% dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum em 2022

O ranking de rejeição eleitoral tem em seguida o ex-presidente Lula (PT) e o governador paulista, João Doria (PSDB), empatados em 37%

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 15:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jul 2021 às 15:22
O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro alcançou a marca de 59% de rejeição, de acordo com pesquisa Datafolha Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro é o líder em rejeição eleitoral segundo a mais recente pesquisa do Datafolha sobre a corrida ao Palácio do Planalto de 2022. De acordo com a pesquisa, 59% dos eleitores dizem que não votam de jeito nenhum no atual presidente --esse índice era de 54% no levantamento anterior, feito em 11 e 12 de maio.
O ranking de rejeição eleitoral tem em seguida o ex-presidente Lula (PT) e o governador paulista, João Doria (PSDB), empatados em 37%. Ciro Gomes, do PDT, com 31%, e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, do DEM, com 23%, aparecem na sequência.
O novo levantamento do Datafolha foi realizado quarta (7) e quinta-feira (8). Nele, 2.074 eleitores foram ouvidos presencialmente pelo Brasil. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

LULA AUMENTA VANTAGEM NO SEGUNDO TURNO

O ex-presidente Lula ampliou sua vantagem sobre Bolsonaro em citações espontâneas registradas pelo Instituto Datafolha. O petista lidera nos dois cenários apresentados para o eleitor e em todas as simulações de disputa de segundo turno --naquela em que enfrenta o presidente, ganha por 58% a 31%.
Os dados da pesquisa confirmam as avaliações no meio político sobre o duopólio atual entre o petista e o presidente, com espaço exíguo neste momento para um nome da chamada terceira via.
No levantamento anterior, de maio, Lula tinha 21% na espontânea, Bolsonaro marcava 17% e Ciro Gomes (PDT), 1%. Agora, o petista pula para 26%, o presidente oscila para 19% e o pedetista, para 2%.
Outros candidatos marcam 2%, como em maio, e votam em nulo ou branco 7% (8% antes). O natural índice dos que dizem não saber passou de 49% para 42%.

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