5 técnicas para fazer o resumo perfeito para o vestibular

Veja como otimizar a rotina de estudos e facilitar a memorização do conteúdo

Publicado em 27 de maio de 2025 às 18:59

O resumo é uma ótima ferramenta na rotina de estudos para o vestibular Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Os resumos são ferramentas valiosas na rotina de estudos, pois permitem organizar e fixar melhor o conteúdo aprendido. Ao concentrar informações em pontos-chave, eles facilitam a revisão e ajudam a manter o foco nos temas mais importantes. >

Além disso, com as datas dos principais vestibulares e do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) se aproximando, contar com resumos bem elaborados pode fazer a diferença na hora de revisar grandes volumes de matéria com mais agilidade e eficiência. >

O orientador educacional Luis Fernando Cordeiro, do Curso Positivo, lista cinco dicas práticas para fazer resumos úteis, que ajudam a memorizar o conteúdo, garantindo um melhor desempenho nas provas e na vida acadêmica. Confira! >

1. Seja conciso

Nada de copiar tudo o que o professor fala. Um bom resumo traz somente os principais conceitos e facilita na hora da revisão. “Além de manter a atenção durante a aula, isso evita a fadiga mental. O resumo deve ser um atalho inteligente para o conteúdo importante”, explica o professor Luis Fernando Cordeiro. >

2. Use abreviações e símbolos

Abreviações, setas e asteriscos ajudam a agilizar as anotações e mantêm a clareza. “Cada aluno pode criar seu próprio código, o importante é que seja funcional e facilite a retomada do conteúdo”, recomenda. Para o vestibulando, o tempo é um dos fatores limitantes e, por isso, os resumos precisam enfatizar apenas os aspectos essenciais. >

Destacar pontos importantes no texto também é uma estratégia válida Crédito: Imagem: Inside Creative Hou | Shutterstock

3. Destaque informações cruciais

Nos resumos para o vestibular, sublinhar ou usar marca-texto com cores diferentes é uma estratégia eficaz para organizar as informações e destacar os pontos mais importantes. Essa técnica facilita a memorização e torna a revisão mais rápida e prática, já que os olhos localizam com facilidade os trechos essenciais. Além disso, o uso de cores pode ajudar o cérebro a associar temas e conteúdos específicos, favorecendo o aprendizado visual. >

4. Estruture tópicos e hierarquias

Organize as anotações em tópicos, criando uma hierarquia visual à matéria . “O resumo deve estabelecer claramente quais são os itens e subitens do assunto. Alguns temas têm uma escala de importância e essas divisões facilitam a memorização e compreensão”, comenta Luis Fernando Cordeiro. >

5. Revise e atualize sempre

Não adianta anotar e nunca mais olhar. Segundo o filósofo alemão Hermann Ebbinghaus, esquecemos cerca de 25% do que aprendemos já no mesmo dia. Após 24 horas, esse número sobe para 50%, e, em 30 dias, nos lembramos de apenas 3% a 5% do que vimos. Por isso, Luis Fernando Cordeiro orienta reservar tempo para revisar e atualizar as anotações. “Lembre-se: esquecer é natural. Por isso, ‘lembrar de tudo no vestibular’ exige esforço, tempo e gasto contínuo de energia. Revise sempre!”, finaliza. >

Por Fabiana Gonçalves >

