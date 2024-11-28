Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 5 dicas para se preparar para a segunda fase da Fuvest
Brasil

5 dicas para se preparar para a segunda fase da Fuvest

Veja como alguns cuidados são importantes para responder às questões discursivas da prova

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 17:43

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 nov 2024 às 17:43
A preparação para a segunda fase da Fuvest é essencial para um bom desempenho (Imagem: Lomb | Shutterstock)
A preparação para a segunda fase da Fuvest é essencial para um bom desempenho Crédito: Imagem: Lomb | Shutterstock
A segunda fase da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), processo seletivo da USP (Universidade de São Paulo), acontece nos dias 15 e 16 de dezembro. Conforme a Fuvest, a primeira fase do vestibular, neste ano, registrou a menor taxa de abstenção de sua história, dos 107.333 estudantes inscritos, apenas 8.031 não compareceram à prova.  
Com a proximidade da segunda etapa deste vestibular, a preparação nesta reta final é decisiva. Por isso, Rinaldo Lamare Quaresma, coordenador do pré-vestibular do Fibonacci Sistema de Ensino, lista cinco estratégias essenciais para o estudante maximizar o desempenho e conquistar a tão sonhada vaga na USP. Confira! 

1. Revise os conteúdos mais cobrados nesta etapa

Neste momento decisivo, segundo o coordenador do Fibonacci Sistema de Ensino, é essencial otimizar a revisão. Além disso, reforce o que você já domina, aprofundando seu conhecimento para garantir mais confiança e precisão nas respostas.
Para isso, direcione seus esforços a conteúdos com maior probabilidade de serem cobrados na segunda fase, evitando assuntos já abordados na primeira. Rinaldo Lamare Quaresma sinaliza os tópicos que merecem mais atenção:  
  • Linguagens e códigos: priorize gramática, interpretação de texto e obras literárias ainda não exploradas;
  • Ciências humanas: foque em temas como guerras (antigas e atuais), movimentos sociais e questões ambientais;
  • Ciências da natureza e exatas: dê atenção especial a botânica, ecologia, estequiometria, isomeria, análise combinatória, progressão aritmética e geométrica, campo elétrico, ondas, mecânica e geometria plana. 

2. Gerencie o tempo de resposta

O formato discursivo exige planejamento e uso estratégico do tempo, segundo Rinaldo Lamare Quaresma. Portanto, para otimizar a realização da prova , leia cada enunciado com atenção e responda exatamente ao que se pede. 
“Evite respostas extensas e prolixas e se concentre no essencial para poupar minutos preciosos. Na revisão, priorize a clareza e a correção gramatical, garantindo respostas bem-estruturadas e alinhadas aos critérios de avaliação”, destaca.  

3. Seja estrategista para resolver as questões

Antes de começar a responder, leia todas as questões com atenção e identifique aquelas que você domina. Comece por aquelas que considera mais fáceis para garantir bons resultados logo no início e construir confiança.
Deixe as mais desafiadoras para o final, quando estiver mais aquecido. Se encontrar questões interligadas, resolva-as na sequência, pois o conteúdo de uma “conversa” com o conteúdo da outra, o que pode facilitar as conexões entre os temas, criando respostas mais encorpadas.
Organize suas respostas para as questões discursivas (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Organize suas respostas para as questões discursivas Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

4. Tenha clareza nas respostas discursivas

A clareza e a profundidade das respostas são os diferenciais da segunda fase da Fuvest. As questões discursivas dependem de uma boa estrutura e de uma análise crítica. Organize suas respostas com introdução, desenvolvimento e conclusão, garantindo coerência. 
“Ao invés de apenas reproduzir informações decoradas, mostre sua capacidade de reflexão, conecte os tópicos a questões atuais e interdisciplinares. Isso não só enriquece a sua resposta, mas também evidencia a profundidade do seu conhecimento e o preparo para a prova”, aponta Rinaldo Lamare Quaresma.  

5. Pratique com estratégia e confiança

Nos últimos dias antes da prova, se concentre em fortalecer os conteúdos que você já domina, assim você garantirá respostas mais completas e seguras. Pratique escrevendo redações, respostas discursivas (sempre respeitando a norma culta da língua portuguesa), revise questões de edições anteriores e produza resumos sobre os tópicos estudados. 
Isso fortalece seu domínio sobre o conteúdo e enriquece suas respostas com argumentos sólidos e bem-fundamentados. Além disso, mantenha a organização e a calma nos estudos finais , para enfrentar a prova com segurança e confiança. 
Por Gabriela Monteiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados