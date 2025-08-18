Brasil

4 dicas para estudantes que vão ingressar no ensino superior

Especialista elenca orientações práticas para ajudar os estudantes na reta final da preparação

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:25

A graduação é um investimento no futuro, então é importante que os estudantes façam essa escolha de forma consciente Crédito: Imagem: voronaman | Shutterstock

Com a proximidade das provas de vestibulares e do Enem, a jornada acadêmica exige mais do que apenas a aprovação: pede disciplina, equilíbrio emocional, autonomia e uma visão estratégica para aproveitar ao máximo essa etapa.

“A graduação é um investimento no futuro, então é importante que os estudantes façam essa escolha de forma consciente, considerando suas habilidades, paixões e as oportunidades do mercado de trabalho”, afirma Rodrigo Bouyer, docente, avaliador do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e VP de RelGov da Somos Young (startup que atua no setor educacional).

Dentro desse contexto de expectativas, o especialista compartilha 4 dicas para o aluno conseguir atingir seus objetivos, com foco e disciplina. Confira!

1. Estruture um cronograma realista e sustentável

No ambiente universitário , com salas diversificadas, prazos variados e atividades extracurriculares, é essencial organizar seu tempo com consciência da sua rotina. Com base nas recomendações de professores para o vestibular, atender às exigências de cada disciplina sem esquecer nenhuma delas é fundamental. Cumprir prazos e entregas exige do aluno disciplina e organização.

2. Respeite o equilíbrio entre estudo e descanso

Estudar com foco é indispensável, mas já sabemos que excesso de carga mental leva ao desgaste e compromete o rendimento. No contexto universitário, priorize pausas regulares, momentos de descontração e recarga emocional, seja praticando um hobby , fazendo exercícios ou encontrando amigos. O descanso e o lazer fazem parte dos resultados.

Estratégias de estudo reduzem a ansiedade e ajudam a consolidar o aprendizado Crédito: Imagem: GalacticDreamer | Shutterstock

3. Crie estratégias de estudo eficazes

Revisões constantes, uso de simulados e resolução de provas anteriores ainda prevalecem como métodos eficazes para consolidar o aprendizado e reduzir a ansiedade. No ensino superior , complemente com resumos críticos, mapas mentais, leitura reflexiva e aplicação prática do conteúdo. Se for necessário, considere procurar apoio psicológico.

4. Busque apoio humano e mantenha seu bem-estar em foco

O apoio acadêmico, grupos de estudo, orientações de professores, tutores e de colegas continua vital. Além disso, cultivar a saúde mental e emocional é determinante para a permanência e o sucesso universitário.

Por Fábio Bouças

