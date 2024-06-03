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Política

3 governadores mais que dobraram salários desde 2022; veja ranking no país

Aumentos ocorreram nas gestões de Carlos Brandão, do Maranhão, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Raquel Lyra, de Pernambuco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2024 às 11:15

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 11:15

SÃO PAULO - Três governadores aprovaram aumentos de mais de 100% sobre os próprios salários desde 2022, mostram dados das Assembleias Legislativas estaduais e portais de transparência.
Carlos Brandão (PSB), do Maranhão, aprovou neste mês aumento de 107%. O rendimento mensal dele vai passar de R$ 15.915 para R$ 33.006,39 a partir de junho. Em nota, o governo maranhense disse que Brandão recebia o menor salário entre os governadores de todo o Brasil e que não tinha reajuste desde 2014.
Carlos Brandão, governador do Maranhão Crédito: Site do governo do Maranhão/Divulgação
Antes dele, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aprovou aumento de 278% em maio passado, e o caso foi parar na Justiça. Em dezembro passado, o STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou um pedido para reverter o acréscimo. O subsídio mensal de Zema passou de R$ 10,5 mil para R$ 41,8 mil.
Já o governo de Pernambuco, comandado por Raquel Lyra (PSDB), também sancionou aumento de 129%. Em dezembro de 2022, a Alepe (Assembleia Legislativa de Pernambuco) aprovou que o salário do governador passasse de R$ 9,6 mil para R$ 22 mil. No entanto, este não é o valor que Lyra recebe. A governadora escolheu continuar a receber R$ 42.145 mensais como procuradora do estado, cargo que ocupava antes de entrar para a política.
Lyra tem o maior salário entre os governadores brasileiros e também é quem recebe melhor na comparação com a renda média do estado. O salário dela é quase 38 vezes maior do que a renda per capita média do pernambucano em 2023, de R$ 1.113, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Para o cientista político André César, não há justificativa para reajustes tão altos. "O seu vencimento tem que ser de acordo com a realidade local", disse. "A inflação é muito menor que esses índices de reajuste, e o homem público tem que ser um exemplo para a sociedade. Nesses casos, é realmente tudo menos exemplar", afirma.
QUANTO GANHAM OS GOVERNADORES DE CADA ESTADO?
  • Pernambuco - Raquel Lyra (PSDB) - R$ 42.145,88 
  • Sergipe - Fábio Mitidieri (PSD) - R$ 41.650,92 
  • Acre - Gladson Cameli (PP) - R$ 40.137,69 
  • Minas Gerais - Romeu Zema (Novo) - R$ 39.717,69 
  • Mato Grosso do Sul - Eduardo Riedel (PSDB) - R$ 35.462,27 
  • Rondônia - Marcos Rocha (União) - R$ 35.462,22 
  • Rio Grande do Sul - Eduardo Leite (PSDB) - R$ 35.462,22 
  • Bahia - Jerônimo Rodrigues (PT) - R$ 35.462,22 
  • Pará - Helder Barbalho (MDB) - R$ 35.363,55 
  • São Paulo - Tarcisio de Freitas (Republicanos) - R$ 34.572,89 
  • Roraima - Antonio Denarium (PP) - R$ 34.299,00 
  • Amazonas - Wilson Lima (União) - R$ 34.070,00 
  • Piauí - Rafael Fonteles (PT) - R$ 33.806,39 
  • Paraná - Ratinho Junior (PSD) - R$ 33.763,00 
  • Maranhão - Carlos Brandão (PSB) - R$ 33.006,39 
  • Amapá - Clecio Luis (Solidariedade) - R$ 33.000,00 
  • Paraíba - João Azevedo (PSB) - R$ 32.434,82 
  • Espírito Santo - Renato Casagrande (PSB) - R$ 30.971,84 
  • Mato Grosso - Mauro Mendes (União) - R$ 30.862,79 
  • Distrito Federal (Brasília) - Ibaneis Rocha (MDB) - R$ 29.951,94 
  • Alagoas - Paulo Dantas (MDB) - R$ 29.365,63 
  • Goiás - Ronaldo Caiado (União) - R$ 29.234,38 
  • Tocantins - Wanderlei Barbosa (Republicanos) - R$ 28.070,00 
  • Santa Catarina - Jorginho Mello (PL) - R$ 25.322,25 
  • Rio Grande do Norte - Fátima Bezerra (PT) - R$ 21.914,76 
  • Rio de Janeiro - Claudio Castro (PL) - R$ 21.868,14 
  • Ceará - Elmano de Freitas (PT) - R$ 20.629,59

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