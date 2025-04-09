Saber empregar corretamente as palavras é importante para escrever uma boa redação Crédito: Imagem: Luis Molinero | Shutterstock

Na língua portuguesa, algumas palavras podem gerar dúvidas na hora da escrita devido a diversos fatores, como a semelhança na grafia, o som parecido (homofonia), ou até mesmo por terem significados próximos. Além disso, palavras com letras mudas, acentuação parecida ou formas verbais próximas também podem confundir quem está escrevendo.

Mesmo sendo comuns, esses deslizes podem comprometer a clareza e a correção de um texto. Por isso, é essencial conhecer bem essas diferenças, principalmente para quem vai prestar o vestibular, em que a norma culta da língua é um dos critérios avaliados nas redações e provas de gramática.

Abaixo, confira 11 palavras que geram dúvidas na escrita!

1. No ou ao

“O acidente aconteceu porque o motorista dormiu no volante.” (errado)

Para que alguém consiga dormir “no” volante, é necessário que o volante seja do tamanho de uma cama. Entenda, volantes desse tamanho ainda não foram fabricados.

“O acidente aconteceu porque o motorista dormiu ao volante.” (correto)

Quem dorme bem, dorme “em” algum lugar. Já “dormir próximo” ou “junto” significa dormir “a” (preposição) com o respectivo artigo “o” ou “a”.

2. Vultuosaou vultosa

“O ministro destinou vultuosa quantia para o projeto.” (errado).

“Vultuoso” quer dizer inchado, volumoso.

“O ministro destinou vultosa quantia para o projeto.” (correto).

“Vultoso” significa muito grande, de grande vulto, elevado, enorme.

3. Debaixo ou na

“O jogo transcorreu debaixode chuva.” (errado)

Alguém já viu uma partida de futebol em que os times joguem “em cima” da chuva?

“O jogo transcorreu na chuva.” (correto)

O correto é apenas “na” chuva.

4. Plural ou singular

“Mais de um artista cantarão.” (errado)

Embora a expressão “mais de um artista” represente, no mínimo, duas pessoas, devemos fazer o verbo concordar com o numeral “um” da expressão “mais de um”.

“Mais de um artista cantará.” (correto)

Do mesmo modo, é feita a concordância de frases do tipo: “Menos de dois alunos fizeram a prova”.

5. Senão ou se não

“Senão chover, iremos à praia.” (errado)

A frase perde o sentido porque “senão” não expressa uma condição, mas uma alternativa ou oposição.

“Se não chover, iremos à praia.” (correto)

Aqui “se não” é usado para formar a ideia de hipótese: “ caso não chova ” , o que faz todo sentido no contexto da frase.

As palavras “bebedor” e “bebedouro” possuem significados diferentes Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock

6. Bebedor ou bebedouro

“Se sentirem sede, utilizem o bebedor que está no corredor.” (errado)

“Bebedor” é aquele que bebe. O sufixo “dor” designa o agente da ação de beber.

“Se sentirem sede, utilizem o bebedouro que está no corredor.” (correto)

Já “bebedouro” é o lugar onde se bebe. O sufixo “douro” informa o lugar, o local.

7. Sequer ou nem sequer

“O homem sequer foi admitido no emprego.” (errado)

“Sequer” é uma palavra que deve sempre ser antecedida de uma negativa.

“O homem nem sequer foi admitido no emprego.” (correto)

“Sequer” deve ser usado com: “sem sequer”; “não fez sequer”; “nem sequer”.

8. Entregue ou entregado

“O chefe reclamou porque a secretária não tinha entregue o relatório.” (errado)

O verbo entregar possui dois particípios: “entregue” e “entregado”. A forma “entregue” é usada com os verbos “ser” e “estar”.

“O chefe reclamou porque a secretária não tinha entregado o relatório.” (correto)

Usa-se “entregado” com os verbos “ter” e “estar”

9. Daqui há ou daqui a

“Preparem-se! A prova será daqui há vinte dias.” (errado)

Na indicação de tempo passado, usa-se “há” ou a forma verbal “faz”.

“Preparem-se! A prova será daqui a vinte dias.” (correto)

Na indicação de tempo futuro, usa-se apenas “a”.

10. Há e atrás

“Eu nasci há trinta e cinco anos atrás.” (errado)

Esta pegadinha nos lembra uma famosa música da década de setenta: “Eu nasci há dez mil anos atrás”. Quando ocorre excesso desse tipo, dizemos que existe redundância, isto é, repetição viciosa.

“Eu nasci há trinta e cinco anos.” (correto)

O verbo haver, por si só, já representa “tempo transcorrido”, a palavra “atrás” é redundante. Deve-se, portanto, escolher: ou se escreve “há”, do verbo haver, ou “atrás”.

11. Ao invés de ou em vez de

“Ao invés de jantar, saiu para caminhar.” (errado)

“Ao invés de” indica situação oposta, diretamente contrária.

“Em vez de jantar, saiu para caminhar.” (correto)

“Em vez de” quer dizer permuta, simples troca, escolha.