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Brasil

10 atividades psicopedagógicas que promovem a saúde mental

Veja como eles podem ajudar a melhorar a cognição, a criatividade, as habilidades emocionais e o bem-estar

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 15:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 dez 2024 às 15:44
As atividades psicopedagógicas ajudam no desenvolvimento emocional (Imagem: MMD Creative | Shutterstock)
As atividades psicopedagógicas ajudam no desenvolvimento emocional Crédito: Imagem: MMD Creative | Shutterstock
A promoção da saúde mental se fortaleceu pela implementação das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), consideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como práticas voltadas à saúde e ao equilíbrio vital do homem. Entre elas, estão arteterapia, ludoterapia, biodança, meditação e bioenergética.   
As PICS dialogam com a base teórico-prática pautada na medicina oriental, que objetiva o olhar “holístico” e “integral” do ser humano, estando em consonância com os pressupostos teórico-práticos da psicopedagogia em prol da promoção da saúde mental. 
Os jogos e atividades psicopedagógicos pautados nessas práticas desempenham um papel valioso no estímulo ao desenvolvimento humano integral e na promoção da saúde mental. Eles podem ajudar a melhorar a cognição, a criatividade, as habilidades emocionais e o bem-estar.
Abaixo, confira algumas atividades que podem ser realizadas entre amigos, por terapeutas e na escola.

1. Três coisas positivas

  • Objetivo: refletir sobre experiências positivas.
  • Como fazer: diariamente, escreva três coisas positivas que aconteceram e compartilhe com os outros. 

2. Cartões das emoções

  • Objetivo: ajudar a identificar e expressar emoções.
  • Como fazer: crie cartões com diferentes emoções. Os participantes escolhem um cartão e compartilham uma experiência relacionada a essa emoção. 

3. Pintura e expressão artística

  • Objetivo: promover a expressão criativa e a liberação emocional.
  • Como fazer: forneça materiais artísticos e encoraje os participantes a criarem obras que representem suas emoções ou pensamentos. 

4. Escrita criativa

  • Objetivo: desenvolver habilidades de escrita e expressão.
  • Como fazer: os participantes escrevem histórias, poesia ou diários para expressar seus pensamentos e emoções.

5. Caixa de emoções

  • Objetivo: auxiliar na identificação e expressão de emoções.
  • Como fazer: encha uma caixa com cartões que contenham nomes de emoções. Os participantes tiram cartões da caixa e compartilham uma experiência pessoal associada à emoção indicada. 
A leitura estimula a criatividade e a comunicação (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)
A leitura estimula a criatividade e a comunicação Crédito: Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

6. Conte histórias 

  • Objetivo: estimular a criatividade e a comunicação.
  • Como fazer: crie histórias que reflitam as próprias experiências ou desafios, incorporando elementos simbólicos que representam suas emoções. 

7. Quebra-cabeças de emoções

  • Objetivo: auxiliar na identificação de emoções e na expressão de sentimentos.
  • Como fazer: crie quebra-cabeças que representem diferentes expressões faciais ou emoções. À medida que os participantes montam o quebra-cabeça, podem discutir como se sentem em relação a cada emoção. 

8. Pote de gratidão

  • Objetivo: promover pensamento positivo e gratidão.
  • Como fazer: os participantes escrevem pequenas notas de agradecimento e as colocam em um pote. Periodicamente, eles podem ler as notas e refletir sobre as coisas pelas quais são gratos.

9. Pintura de emoções

  • Objetivo: expressar emoções por meio da pintura.
  • Como fazer: os participantes são encorajados a pintar o que estão sentindo, permitindo que as cores e formas representem suas emoções.

10. Pintura com as mãos

  • Objetivo: liberar emoções.
  • Como fazer: forneça tinta e papel grande. Os participantes pintam usando as mãos, permitindo-lhes expressar livremente suas emoções sem se preocuparem com detalhes. 
Por Bianca Isabela Acampora ( especialista em Arteterapia em Educação e Saúde, Psicopedagogia e Neurociências Cognitivas ) e Silva Ferreira  ( doutora em Ciências da Educação )

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