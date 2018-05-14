'Por favor, tragam o caneco para casa', diz Temer após convocação

Temer pede que jogadores convocados tragam o título da Copa da Rússia Crédito: Alan Santos/PR

Em um post em seu perfil do Twitter, na tarde desta segunda-feira (14), o presidente Michel Temer mandou um recado para a seleção brasileira de futebol: "Por favor, tragam o caneco para casa". A postagem foi feita logo após a divulgação da lista dos 23 jogadores convocados pelo técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia.

"Já temos a seleção para a Copa do Mundo na Rússia. Agora, Tite e equipe, com todo respeito aos nossos anfitriões e amigos russos e com humildade, por favor, tragam o Caneco para casa", disse o presidente em sua conta oficial no Twitter.

Com a popularidade em baixa, Temer vem tentando demonstrar intimidade com o futebol, chegando a usar em alguns de seus discursos diversas metáforas futebolísticas. As tentativas nem sempre têm sido bem sucedidas.

O TWEET

No mês passado, ao usar o time brasileiro Corinthians em um exemplo durante discurso em Brasília, o presidente errou o nome do clube. Dias depois o mesmo aconteceu em outro evento em São Paulo, citando o mesmo time.

Também em abril, em um encontro bilateral com o presidente do Chile, Lauro Jardim, Temer desejou que o final da Copa do Mundo da Rússia fosse entre o Brasil e o Chile. No entanto, o Chile não se classificou para a Copa justamente porque foi derrotado em outubro passado pelo Brasil por 3 a 0.

A lista de jogadores que irão disputar o hexacampeonato foi divulgada nesta segunda-feira (14), sem muitas surpresas para o público. Para montar o time ideal para a Rússia-2018, a comissão técnica da seleção viajou muito nos últimos dois anos.

Desde o início da era Tite, em junho de 2016, o técnico e sua equipe assistiram  in loco  a 251 partidas. No ano retrasado, foram 72 partidas in loco (17 no exterior e 55 no Brasil). Em 2017, foram 138 (73 no exterior e 65 no Brasil). Em 2018, mesmo com apenas dois jogos disputados, foram 41 observados (22 fora e 19 no Brasil).