'Por favor, tragam o caneco para casa', diz Temer após convocação

Em um post em seu perfil do Twitter, na tarde desta segunda-feira (14), o presidente Michel Temer mandou um recado para a seleção brasileira de futebol: "Por favor, tragam o caneco para casa". A postagem foi feita logo após a divulgação da lista dos 23 jogadores convocados pelo técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia.
"Já temos a seleção para a Copa do Mundo na Rússia. Agora, Tite e equipe, com todo respeito aos nossos anfitriões e amigos russos e com humildade, por favor, tragam o Caneco para casa", disse o presidente em sua conta oficial no Twitter.
Com a popularidade em baixa, Temer vem tentando demonstrar intimidade com o futebol, chegando a usar em alguns de seus discursos diversas metáforas futebolísticas. As tentativas nem sempre têm sido bem sucedidas.
O TWEET
No mês passado, ao usar o time brasileiro Corinthians em um exemplo durante discurso em Brasília, o presidente errou o nome do clube. Dias depois o mesmo aconteceu em outro evento em São Paulo, citando o mesmo time.
Também em abril, em um encontro bilateral com o presidente do Chile, Lauro Jardim, Temer desejou que o final da Copa do Mundo da Rússia fosse entre o Brasil e o Chile. No entanto, o Chile não se classificou para a Copa justamente porque foi derrotado em outubro passado pelo Brasil por 3 a 0.
A lista de jogadores que irão disputar o hexacampeonato foi divulgada nesta segunda-feira (14), sem muitas surpresas para o público. Para montar o time ideal para a Rússia-2018, a comissão técnica da seleção viajou muito nos últimos dois anos.
Desde o início da era Tite, em junho de 2016, o técnico e sua equipe assistiram in loco a 251 partidas. No ano retrasado, foram 72 partidas in loco (17 no exterior e 55 no Brasil). Em 2017, foram 138 (73 no exterior e 65 no Brasil). Em 2018, mesmo com apenas dois jogos disputados, foram 41 observados (22 fora e 19 no Brasil).
A Copa do Mundo da Rússia começa no dia 14 de junho. O primeiro jogo da seleção brasileira acontece no dia 17 de junho.