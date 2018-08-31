'Me senti muito indefesa', diz youtuber cega abandonada por motorista

Nathália Santos relatou nas redes sociais ter sido abandonada a esmo por um motorista de aplicativo Crédito: Instagram/Reprodução

A youtuber e jornalista Nathália Santos não conseguiu ir ao trabalho nesta sexta-feira (31) por ainda estar muito abalada. Ela foi abandonada por um motorista de aplicativo antes do término da corrida, mesmo tendo avisado que era cega, na manhã de quinta-feira (dia 30 de agosto), na Zona Sul do Rio. Em entrevista ao GLOBO, a jovem disse que vai registrar um boletim de ocorrência na polícia.

 Para mim está sendo muito ruim ainda, estou me sentindo muito vulnerável. Hoje (sexta-feira) eu não fui trabalhar. Ficou difícil. Normalmente eu tenho um psicológico bom, mas eu não esperava isso, senti uma dor de impotência  afirmou.

Nathália não sabia onde estava quando o homem mandou, aos gritos, que ela deixasse o veículo, ao se irritar com os pedidos para que o ar-condicionado fosse desligado. A jornalista, que costuma utilizar aplicativo de transporte para ir ao trabalho, contou que se sentiu muito vulnerável e constrangida.

A saída do carro foi tão brusca que a influenciadora digital acabou deixando a bengala para deficiente visual dentro e relatou que, ciente disto, o motorista a jogou em sua direção.

 Eu pedia o carro do aplicativo todos os dias para ir ao trabalho e seguia essa rotina. Ontem (quinta-feira) pedi o carro, entrei, me identifiquei como cega e pedi para o motorista desligar o ar-condicionado, mas fui ignorada. Pedi novamente e fui ignorada de novo. Abaixei o vidro de trás, mas ele aumentou o ar em vez de desligar. Avisei que sou alérgica, mas ele se recusou a atender meu pedido, dizendo: "Ah, então você tem que descer do meu carro".

O trajeto da jornalista era de Ipanema até Botafogo. Quando ela foi expulsa pelo motorista, não sabia em que parte do caminho estava e ficou bastante nervosa.

 Uma moça me perguntou se eu precisava de ajuda e avisou que tinham dois policiais ali perto. Eu pedi que me levasse até eles, ela fez isso, e os PMs me avisaram que eu estava em Copacabana e ficaram comigo até que eu pegasse outro transporte. As pessoas de um quiosque também me socorreram, foram gentis e me deram uma água  relatou.

Nathália disse ainda que o aplicativo entrou em contato com ela, pedindo desculpas e avisando que a empresa "tomou as devidas providências".

 Mas nada vai apagar o que eu passei. Apesar do pedido de desculpas, não tem como apagar o que aconteceu. As medidas legais precisam ser tomadas  afirmou.  Queria pedir que as pessoas se coloquem no lugar do outro. Eu realmente me senti muito indefesa.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

A influenciadora digital postou sobre o caso em seu perfil do Instagram, com mais de 38 mil seguidores, nesta quinta-feira. A publicação ultrapassou 3 mil curtidas e recebeu mais de 500 comentários, incluindo vários famosos.

"Amiga, pega no registro do aplicativo quem foi essa pessoa", aconselhou a cantora Anitta.

"Tem que denunciar! Nós estamos com você!", escreveu a atriz Mariana Ximenes.