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Coletiva

'Justiça será feita', diz 'Doutor Bumbum' em entrevista na delegacia

Denis Furtado disse que fugiu porque não sabia se era procurado ou se foi perseguido por familiares

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 21:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 21:27
Denis Furtado publicou vídeo gravado pouco antes de ser preso pela PM em centro comercial na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio Crédito: Reprodução / Instagram
O médico Denis Cesar Barros Furtado concedeu uma entrevista coletiva, no fim da tarde desta quinta-feira (19), na 16° DP (Barra da Tijuca), para onde foi levado após ser preso por policiais do 31° BPM (Barra da Tijuca) no centro empresarial Barra Space, no mesmo bairro, na Zona Oeste do Rio.
Denis disse que fugiu após a morte da bancária Lilian Calixto porque ficou em dúvida se era procurado pela polícia ou se estava sendo perseguido por familiares da vítima, em busca de vingança. O médico também afirmou que era oficial do exército, após ter sido questionado pela imprensa.
"No domingo, quando a família me contatou querendo os pertences que eu estava na minha clinica no Downtown e chegariam em poucas horas, mas mandariam um motorista. Quando a Renata foi fazer a entrega eu estava manobrando. Um carro descaracterizado com um homem de fuzil apareceu e eu sai fugido. Houve um disparo em cima de mim. Houve perseguição como se fosse a polícia. Perseguição de carros com fuzil na mão, eu achei que foi um revanchismo, um assalto, sequestro. Fui perseguido deram dois tiros, até abandonei o carro", contou.

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