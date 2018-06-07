'Hoje quem é chamado de gordinho vira mariquinha', diz Bolsonaro

Candidato criticou politicamente correto e afirmou que ódio é questão 'secundária' Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, criticou nesta quarta-feira (6) o politicamente correto e disse que as pessoas devem ter total liberdade de se expressarem. Ele disse que hoje em dia uma pessoa, ao ser chamada de "gordinho, vira "mariquinha".

"Quem mais fala de ódio é a esquerda, que faz os piores memes sobre mim (...) Quando era moleque, as pessoas chamavam os outros de quatro olhos, gordinho. Hoje, quem é chamado de gordinho virou mariquinha. Se bem que tem muito gordinho machão aqui", disse Bolsonaro, após dar uma olhada para a plateia da sabatina.

O pré-candidato disse ainda que não se preocupa com uma possível escalada do ódio durante as eleições deste ano. Para ele, isso é uma questão "secundária". Bolsonaro foi sabatinado pelo jornal "Correio Braziliense"

Durante a entrevista, o deputado foi confrontado com o fato de ter aprovado apenas quatro projetos em 28 anos como parlamentar. Ao ser perguntado sobre como negociaria com o Congresso, já que não havia conseguido ter um bom trânsito com seus pares, Bolsonaro pegou uma reprodução do documento lançado ontem por forças de centro.

"Quero agradecer ao centrão, porque ele vai votar comigo lá na frente. Vou ler o ponto 14 do manifesto: "(...) uma governabilidade centrada em um programa de governo e não na velha e esgotada fórmula de convivência baseada na troca de cargos e verbas por votos, muitas vezes com feições nada republicanas. Baseado nisso, então, eu vou votar com o centrão. Política tem que ser feita com verdade. Se é para fazer a mesma coisa, vai continuar a roubalheira", disse Bolsonaro

Durante a entrevista, Bolsonaro informou que pretende investir na desburocratização e na diminuição do Estado, para que haja queda do desemprego.

"O governo não pode atrapalhar as pessoas a empreenderem".

Ele também defendeu a Petrobras como uma empresa estratégica e avisou que ainda vai analisar quais estatais seriam privatizadas em um possível governo.

CANDIDATO NEGA MANOBRA NO STF

Na mesma sabatina, Bolsonaro negou ter uma estratégia para protelar o julgamento de duas ações penais abertas no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é réu em duas ações penais por ter dito para a deputada Maria do Rosário (PT-RS), em 2014, que ela não merecia ser estuprada por ser feia.

Como informou O GLOBO em reportagem publicada nesta terça-feira, com a instrução dos processos já na fase final, Bolsonaro indicou como testemunhas dois aliados que utilizaram suas prerrogativas parlamentares para informar que só podem depor em agosto.

Bolsonaro diz que "não tem estratégia e não conhece ninguém no Supremo". Segundo ele, "não há como não ser absolvido no processo" e o "julgamento ocorrerá em momento oportuno".

"Ela (Maria do Rosário) estava defendendo estuprador menor de idade. E depois me chama de estuprador. Eu dei aquela resposta para ela, foi intempestiva, pode ter sido até agressiva, mas não poderia ir para casa com a pecha de estuprador", disse.