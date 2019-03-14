'Falou que ia merendar; logo depois, estava morto', diz professor

Claiton Antônio Ribeiro, de 17 anos Crédito: Reprodução | Facebook

As últimas palavras de Claiton Ribeiro, 17, não saem da cabeça do professor de matemática Agnaldo dos Reis Xavier, 47.

"Ele pegou uma rifa comigo e falou: 'professor, agora vou merendar porque hoje tem peixe'. Pouco depois, estava entre os mortos."

No momento do ataque desta quarta-feira (13) que deixou dez mortos na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), Xavier estava distribuindo uma rifa para ajudar na formatura dos estudantes.

Foi quando ouviu o primeiro ruído. "A princípio, achei que era bombinha. Depois, vieram os alunos gritando: 'é tiro, é tiro!'"

Agnaldo conta que correu à sala mais próxima, no pátio. Ficou segurando a porta por uma fresta à medida que os jovens iam com ele.

"Mandei todos abaixarem e fiquei segurando a porta para deixar eles entrarem", afirma Agnaldo. Ele calcula que, ao todo, 60 estudantes chegaram a se abrigar na sala - como era intervalo, o pátio estava cheio naquele momento, que parecia não acabar.

"Era um tiro atrás do outro, e aluno chorando, ligando para os pais, para a polícia", lembra.

Agnaldo conta que se recorda apenas vagamente do ex-aluno Guilherme Taucci Monteiro, 17, um dos atiradores. "Era uma pessoa muito discreta, acabou passando despercebido, até porque temos de 35 a 40 alunos por sala."

A lotação das salas não é o único aspecto das condições de trabalho que ele critica. "Não temos segurança nenhuma, presença da guarda civil, nada", reclama.