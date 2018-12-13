Acusado de assédio

'Eu acredito na inocência dele', diz mulher de João de Deus

Para Ana Keyla, atual esposa do médium, 'pessoas com problemas psicológicos armaram um circo contra ele'

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 09:21

Redação de A Gazeta

João de Deus chega à Casa Dom Inácio Loyola, em Abadiânia Crédito: (Windows)
O pedido de prisão do Ministério Público de Goiás contra o médium João de Deus acabara de ser apresentado, ontem, quando O GLOBO localizou numa das ruas acanhadas de Abadiânia, a poucos minutos do fórum da cidade, a atual esposa do líder religioso, Ana Keyla Teixeira Lourenço, de aparentes 40 anos, que distraía o dois filhos na frente do quintal de casa.
Keyla falou por 10 minutos sobre o pedido de prisão do marido, negando sempre com veemência as acusações de abuso sexual apresentadas por centenas de mulheres contra João de Deus. Ela disse acreditar que tudo não passa de uma farsa, um circo que montaram contra ele.
 Eu acredito na inocência dele. Eu acho que é um grande circo que montaram contra ele, uma mentira. As pessoas que vêm aqui são pessoas com problemas. Elas tem problemas psicológicos. Todas resolveram dizer algo agora, mas sem fundamento. João é uma pessoa próxima, afetuosa. No momento certo a gente vai se pronunciar  afirmou ao GLOBO.
A mulher do líder espiritual estava visivelmente abalada. Falava no telefone a todo instante, enquanto uma babá segurava as crianças. Uma das ligações recebidas foi do próprio João de Deus. Ela disse a ele que as crianças, que a essa altura gritavam papai, queriam vê-lo.
Keyla disse que o médium tem a confiança dela e de todos que trabalham com ele na cidade. Ao avaliar a onda de denúncias de abuso sexual que se ergueu contra o marido, ela disse que "não sabia como tudo iria terminar", mas que ela "estaria do lado dele para tudo".

